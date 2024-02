Jordan Henderson over zijn debuut bij Ajax: 'Dat ik in dit stadion mocht spelen, betekent veel voor me'

Jordan Henderson debuteerde in de basis bij Ajax tegen PSV, de winterse transferstunt van Ajax speelde direct de volle 90 minuten en speelde niet onverdienstelijk. De trainer vond hem knap spelen: "Hij heeft het goed gedaan, denk ik. Hij komt van een periode heel lang niet spelen, als je dat allemaal in ogenschouw neemt dan is dit een knappe prestatie van hem."

Ajax en PSV speelden 1-1 in de Arena maar het was ook het debuut van Liverpool-legende Jordan Henderson bij Ajax. Voor hem een prachtig moment, zo zegt hij zelf na afloop tegen ESPN. "Het was een speciale dag voor mij en mijn familie. Dat ik in dit stadion mag spelen, betekent veel voor me." De Engelsman stond in de basis en speelde de volle 90 minuten, hij ervaarde een beetje spanning voor de wedstrijd. "Het was al even geleden dat ik een grote wedstrijd als deze speelde, dus ik voelde wel wat spanning."

Eigen prestatie

Henderson zorgde voor behoorlijk wat rust op het middenveld en kwam eigenlijk weinig in de problemen. Hij viel niet continu op, wat vaak een goed teken is op zijn positie. "Ik geef altijd honderd procent. Ik kan zeker dingen beter doen, maar het was een eer en voorrecht om op het veld te staan. Ik voel me fit en heb negentig minuten gemaakt, dus daar ben ik blij mee.”

Van 't Schip over Henderson

Henderson maakte zijn debuut voor Ajax, stond in de basis en maakte de hele wedstrijd vol. De trainer keek tevreden terug op zijn prestatie. "Hij heeft het goed gedaan, denk ik. Hij komt van een periode heel lang niet spelen, als je dat allemaal in ogenschouw neemt dan is dit een knappe prestatie van hem." Voor de Ajax-trainer heeft de Engelsman laten zien dat hij het niveau nog makkelijk aan kan. "Dit is het hoogste niveau van Nederland, in de Eredivisie, een topper tegen PSV. Als je je dan zo staande houdt, dan is dat gewoon knap."

Brobbey baalde van de wedstrijd tegen PSV. Ajax kwam op een 1-0-voorsprong maar zag tien minuten later alweer 1-1 op het bord staan. "Het was een lastig potje waarbij allebei de teams het goed deden." In het begin van de wedstrijd werd Ajax erg teruggedrongen op eigen helft. "We moesten eigenlijk druk zetten in het begin van de eerste helft, dat gebeurde niet." Er werd daardoor gekozen voor een andere manier van spelen, waarin Brobbey veel gezocht werd. "Ik vond het wel lekker dat we lange ballen gingen spelen, ik kon de ballen vasthouden zodat mensen eronder komen."



Assist Brobbey

Brobbey is een belangrijke speler bij Ajax als het op goals aan komt. Hij heeft al in twaalf wedstrijden achter elkaar een goal of assist afgeleverd. Zo nu ook weer, hij legde de bal klaar voor Berghuis die de 1-0 scoorde. "Berghuis gaf een hele mooie bal met zijn buitenkant in de loop op mij, ik baalde wel hoe ik die meenam. Maar toen zag ik hem vrijstaan en kon ik hem bedienen. Hij maakt het mooi af."

De trainer was ook erg tevreden met het doelpunt van Berghuis. "De goal was erg mooi. Een prachtige bal van Berghuis op Brobbey. Hij komt er niet lekker uit, maar legt hem even later wel perfect neer voor Berghuis die perfect bijsluit. Een heel goede goal."