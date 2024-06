Justin Kluivert vraagt vriendin ten huwelijk op de Malediven

Justin Kluivert heeft zijn vriendin een romantisch aanzoek gedaan. Op de Malediven trok de speler van AFC Bournemouth alles uit de kast om zijn vriendin ten huwelijk te vragen. En uiteraard zei ze ja.

"Mrs. Kluivert to be", schrijft Justin, de zoon van Patrick Kluivert, op zijn Instagram bij een reeks foto's van het aanzoek. De 25-jarige voetballer heeft kosten noch moeite gespaard om een romantisch aanzoek te organiseren.

Op de foto's is het stel samen te zien op het strand omringd door rozen en kaarsen. Er staat zelfs een groot hart gevormd van bloemen op de achtergrond. Romantischer kan bijna niet. Het koppel wordt in de reacties gefeliciteerd door veel andere Nederlandse voetballers, waaronder Noa Lang, Donny van de Beek en Ryan Babel.

Over de vriendin van Kluivert is niet veel bekend. De aanvaller deelt regelmatig foto's met haar, maar haar naam is niet bekend. Nadat Kluivert eerder wel met bekende influencers heeft gedatet, lijkt hij nu zijn liefdesleven liever onder de radar te houden. Voor de relatie met zijn huidige vriendin had Kluivert een relatie met Love Island-ster Aleksandra Jakobczyk.

Voetbalcarrière

Kluivert is pas 25, maar heeft al veel van de wereld gezien. Hij speelde al in Italie, Duitsland, Frankrijk, Spanje en speelt nu bij Bournemouth in Engeland. Hij debuteerde in 2018 onder Ronald Koeman in Oranje in een oefeninterland tegen Portugal.