'Ken je de reclame op TV met geschikt of ongeschikt?': Arbiter Tsjechië - Turkije flink bekritiseerd

De Roemeense scheidsrechter István Kovács gaf maar liefst achttien gele en twee rode kaart bij Tsjechië - Turkije op het EK. Ondanks dat het een ordinaire schop- en vechtpartij was, vindt oud-scheids Mario van der Ende Kovács totaal ongeschikt voor dit niveau door het totaal aantal gegeven gele en rode kaarten.

Tijdens de Tsjechië tegen Turkije werd een nieuw record gebroken met totale aantal kaarten. Van der Ende heeft zich voor de zoveelste keer dit EK verbaasd over de arbitrale beslissingen. "Ken je de reclame op TV met 'Geschikt of Ongeschikt'? Vul dan zelf maar in welk hokje je bij Kovács moet aanvinken. Dit slaat natuurlijk nergens op", zei Van der Ende tegen Sportnieuws.nl.

Tsjechië - Turkije ontaardt in 'Slag om Hamburg' na recordaantal kaarten op een EK Tsjechië - Turkije is woensdagavond ontaardt in een ordinaire schop- en vechtpartij. In de slotfase van het EK-duel, dat in een 2-1 zege voor Turkije eindigde, vielen nog talloze gele én rode kaarten. Het totale aantal kaarten brak een nieuw record.

'Slag om Hamburg'

Gekscherend werd de wedstrijd tussen Tsjechië en Turkije zelfs al de 'Slag om Hamburg' genoemd, verwijzend naar de 'Slag om Neurenberg'. Het duel in 2006 waarin Nederland en Portugal maar liefst zestien gele kaarten en vier rode kaarten kregen. "Bij zulke scheidsrechters hebben spelers totaal geen gevoel. Ze willen graag volgens de regels fluiten, wat heel goed is, maar ze voelen de wedstrijd totaal niet aan."

'Compleet de verkeerde accenten'

Het kaartenfestijn begon al vroeg in de wedstrijd. Antonin Barak moest in de negentiende minuut, na tweemaal geel, het veld verlaten. Tien minuten voor tijd had Kovács in totaal acht gele kaarten en een rode kaart uitgedeeld. Daarna escaleerde het. In de laatste minuten en na het eindsignaal werden nog eens acht gele en een rode kaart uitgedeeld. Waarmee de teller op twintig kwam. "Hiermee legde de scheidsrechter compleet de verkeerde accenten", aldus Van de Ende.

Kwijtgescholden kaarten

Turkije won de wedstrijd en neemt het in de achtste finales op tegen Oostenrijk. Als er dan gele kaarten vallen voor één van de spelers die geel kregen, zijn zij geschorst voor de eventuele kwartfinale tegen Nederland. Na de kwartfinales van het EK worden de gele kaarten kwijtgescholden.

Van der Ende houdt er rekening mee dat er in de kwartfinales een paar flinke overtredingen volgen. "Daar kun je de klok op gelijk zetten. Spelers die nu op scherp staan, houden er dan een stuk minder rekening mee", stelt Van der Ende, die het wel een goede beslissing vindt om de kaarten vanaf de kwartfinale kwijt te schelden. "Dat vind ik prima."

