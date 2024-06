Kylian Mbappé houdt gemoederen bezig richting Nederland: sterspeler draagt verboden masker

Kylian Mbappé houdt de gemoederen de laatste dagen flink bezig. De sterspeler van Frankrijk is een vraagteken voor de wedstrijd tegen Nederland op het EK vanwege een gebroken neus. Mbappé liet een masker aanmeten, maar deze mag hij helemaal niet dragen van de UEFA.

Op de laatste training voor het duel met het Nederlands elftal vrijdag in Leipzig verscheen Mbappé met een masker. Een gepersonaliseerde nog wel. Eentje in de Franse kleuren, met zijn logo erop en twee sterren, die duiden op de wereldtitels van zijn land. "Hij is de hele tijd aan het friemelen", zag Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld, die aanwezig was in het stadion van RB Leipzig.

UEFA keurt masker Kylian Mbappé af

Franse media kwamen erachter dat het masker van Mbappé in strijd is met UEFA-reglementen. "Medische uitrusting die op het speelveld wordt gedragen, moet één kleur hebben en mag niet met een team of fabrikant worden geïdentificeerd", valt te lezen in de reglementen van de UEFA. Werk aan de winkel dus voor de Franse nationale ploeg en/of het management van Mbappé. Er moet een zwarte gemaakt worden, wil hij überhaupt meedoen tegen Nederland .

Of Mbappé erbij is, is nog maar zeer de vraag. In het Franse kamp doen ze er behoorlijk geheimzinnig over. "Of dat hij morgen beschikbaar zou kunnen zijn, moeten we zien. We gaan er alles aan doen om hem klaar te maken voor de wedstrijd", sprak bondscoach Didier Deschamps. "Kylian, met hem gaat het goed, de neus is minder gezwollen en we zullen tot het laatste moment kijken hoe het gaat. Of hij gaat spelen, weet ik niet", voegde teamgenoot Antoine Griezmann eraan toe.

Oranje gaat uit van eigen kracht

In het eerste deel van de training deed Mbappé mee met de groep, volgens NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg sloeg hij de partijvorm over. Ronald Koeman, bondscoach van Nederland, maakt zich niet druk om wel of geen Mbappé. "Ik heb daar toch geen invloed op", zei hij.

