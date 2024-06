Vrienden maken flinke kosten om Nederland op EK te zien spelen: 'Al gauw tienduizend euro, we werken er hard voor'

Het EK voetbal is een feestje om mee te maken, al helemaal om dat met een grote groep vrienden te beleven. Hordes vriendengroepen zijn naar Duitsland afgereisd om Nederland te volgen tijdens het EK. Maar daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. De tickets, hotels en dan nog niet te spreken over alle biertjes. Wat geven die vriendengroepen eigenlijk uit?

Rondom de kraker Nederland - Frankrijk zijn er weer veel vriendengroepen te vinden op de straten van Leipzig. Gekleed in Oranje en met een biertje in de hand, staan zij in het centrum van van de stad. De fanzones zijn gesloten, wegens slecht weer terwijl de zon toch gewoon straalt. Ook veel voetbalteams maken na een lang seizoen de overstap naar onze Oosterburen. Een groep gasten, allemaal in hetzelfde Oranjeshirt waagde zich aan een voorspelling hoeveel geld zij kwijt zouden zijn.

Deze Oranjefans betalen zich blauw om het Nederlands elftal te steunen op het EK: 'Met bier het dubbele' Het Nederlands elftal wordt vanavond in Leipzig door een Oranjelegioen gesteund tijdens het EK-duel tegen Frankrijk. Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld sprak met een aantal van hen en vroeg hen wat ze daar precies voor over hebben.

Totale schade van tripje voetbalvrienden

"Dit is nu onze eerste wedstrijd, we zijn lekker met z'n allen weg. Voetbalwedstrijd, biertje erbij. Perfect joh." Vooral dat laatste, dat kan nog wel eens uit de klauwen lopen. Er moest dan ook even nagedacht worden over wat de schade zou zijn na deze trip. "De kaartjes, dat viel nog wel mee."

"Dat was maar dertig euro geloof ik", maar de volledige schade? "Die zal wel grof zijn, het is gisteravond al behoorlijk misgegaan. Dat gaat wel in de duizenden euro's lopen, hoor." De uiteindelijke conclusie: Twee- à drieduizend euro denk ik." Dat is al een behoorlijke prijs, maar de echte klapper moet nog komen.

Team Ede

Een andere groep aanwezig in Leipzig is team Ede, de woordvoerder van de groep werd naar voren geschoven door zijn vrienden. Waar hij soms wel moe van wordt. "Met deze tien man op stap, ben blij als ik naar huis kan, joh." Hij heeft zijn team niet lekker onder controle, die ondertussen verschillende Oranjeliederen door zijn antwoord heen blèren. "We verblijven op een camping met allemaal Nederlanders, heel gezellig. Er zijn nu ook wat Fransen, maar die betrekken we ook", roept hij door het gezang.

Duizenden euro's

Met z'n twaalven weg, zo lang op pad. Daar moet een behoorlijk prijskaartje aan hangen. Een bedenkelijk gezicht, de camping en de kaartjes is zo uitgerekend. "Dat is zo'n 750 euro." Maar het wordt een moeilijker verhaal als ook de biertjes meegeteld worden... "Nou, dan zeker toch wel het dubbele", bekent hij. Een uiteindelijke slotsom durfde hij ook wel te voorspellen: "Ik denk toch al gauw rond de tienduizend euro, maar we werken er hard voor."

Een schappelijke prijs voor zo'n tripje. Hij rouwt er dan ook geen seconde om. "Onze bazen vinden het allemaal prima, dit is gewoon onze vakantie, hè. Onze werkgevers weten dat we maandag gewoon weer op werk verschijnen, maar we zullen niet zo fris zijn", grapte hij.