Lionel Messi spreekt openhartig over sessies bij psycholoog: 'Uiteindelijk vond ik ze zelfs leuk'

Ook stinkend rijke supersterren die het ene succes afwisselen met het andere kunststukje hebben baat bij therapie. Lionel Messi (36) bijvoorbeeld. De Argentijnse wereldkampioen heeft uitgelegd hoe hij sterker in zijn schoenen staat door in therapie te gaan.

In gesprek met de Argentijnse krant Infobae legt Messi uit dat hij in zijn tijd bij FC Barcelona voor de eerste keer een afspraak maakte met een psycholoog. Hij merkte dat hij zichzelf te veel afsloot voor zijn omgeving en wilde daar verandering in brengen.

Maar eerst moest hij zijn vooroordelen tegenover therapie opzij zetten: "Ik had het daarvoor nog nooit geprobeerd - iets hield me tegen. Ik hield er niet van. Ik was iemand die alles voor zichzelf hield en alles opkropte, of het nu positieve of negatieve emoties waren."

Therapie

De sessies sloegen aan. Geleidelijk leerde hij emoties te onderzoeken en uit te spreken. "Het is voor mij nu makkelijker om met mijn familie of vrienden te praten over mijn zorgen", aldus de aanvaller van Inter Miami. "Het heeft me echt heel veel goeds gebracht. Uiteindelijk vond ik die sessies zelfs leuk."

De laatste jaren van zijn legendarische loopbaan zijn ingetreden. Van druk heeft hij nu geen last meer. "Ik heb alles bereikt in het voetbal", weet hij. "Het enige wat ik nu wil is nog zo lang mogelijk kunnen genieten van het spelletje en mijn teamgenoten."

Argentinië

Deze zomer kan hij al aan de bak. De nationale ploeg van Argentinië traint momenteel in Miami in voorbereiding op de Copa América, die van 20 juni tot 14 juli wordt gehouden in de Verenigde Staten. Canada, Peru en Chili zijn in de groepsfase de tegenstanders voor het team van bondscoach Lionel Scaloni, dat de vorige editie won.

