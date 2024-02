Manchester City wint op bezoek bij FC Kopenhagen, waar Magnus Mattsson debuteerde met een doelpunt

Manchester City heeft dinsdagavond gewonnen van FC Kopenhagen. In Denemarken werd het 3-1 voor de titelverdediger van de Champions League. Er was een speciale rol weggelegd voor Magnus Mattsson.

Magnus Mattsson kende een geweldig debuut voor FC Kopenhagen. De Deense middenvelder kwam deze winter over van NEC en scoorde direct tegen Manchester City in de Champions League. Het was de 1-1, nadat Kevin De Bruyne de wedstrijd eerder in de eerste helft al had opengebroken.

De 0-1 van De Bruyne:

De 1-1 van Mattsson:

Kopenhagen ging toch met een 2-1 achterstand de rust in, want vlak voor de thee maakte Bernardo Silva het derde doelpunt van de wedstrijd. De Portugese middenvelder verschalkte de keeper met buitenkant voet.

De 1-2 van Silva:

Kopenhagen hoopte op nog zo'n lucky goal, maar die kwam niet. Manchester City scoorde in de blessuretijd zelfs nog: Phil Foden maakte de bevrijdende 3-1. Over een kleine maand heeft Kopenhagen nog een minimale kans om alsnog door te gaan naar de kwartfinale van de Champions League. Dan heeft de Deense club - dat hiervoor winterstop had - ook weer wat competitiewedstrijden in de benen.

De 1-3 van Foden:

Opstellingen FC Kopenhagen en Manchester City

Bij Kopenhagen zat Oscar Höjlund, het broertje van Manchester United-spits Rasmus Höjlund, op de bank. Hij viel in. Zijn geblesseerde tweelingbroer zat er niet bij. Magnus Mattsson, pas overgekomen van NEC, stond direct in de basis bij de Deense club.



Opstelling Kopenhagen: Grabara; Vavro, McKenna, Dijks, Jelert; Falk, Goncalves; Elyounoussi, Claesson, Mattsson, Achouri.

Nathan Aké stond in de basis bij Manchester City. Hij was de linksback. Erling Haaland was weer fit en stond in de spits bij de Engelse club. De Noor vormde de aanval met Phil Foden en Jack Grealish.



Opstelling Manchester City: Ederson; Walkes, Dias, Stones, Aké; Rodri, De Bruyne, Silva; Foden, Haaland, Grealish.

Op 6 maart staat de return in Engeland op het programma.