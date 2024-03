Matthijs de Ligt opgelucht na zege Bayern in de Champions League: 'Dit was een belangrijke'

Matthijs de Ligt was dinsdag belangrijk voor Bayern München. De Nederlander hield achterin de boel dicht en gaf een assist op de 2-0 van Thomas Müller. FC Bayern won uiteindelijk met 3-0 van Lazio en bereikte daardoor de kwartfinales van de Champions League. Een meevaller voor het kwakkelende team.

"Het is duidelijk een hele opluchting, nu zit je in de kwartfinales", sprak De Ligt na het duel. "De laatste weken waren moeilijk, maar dit was een belangrijke overwinning", ging hij verder. Waar het verschil lag ten opzichte van de heenwedstrijd? "Ik denk dat we meer kansen creëerden en met een hogere intensiteit speelde. We speelden ook thuis, dat was een belangrijke factor, de fans hielpen ons. Over het algemeen zijn we een goed team en vandaag kwam dat eruit."

Harry Kane en Matthijs de Ligt redden hachje Thomas Tuchel bij FC Bayern met plek in kwartfinales Champions League Bayern München is verzekerd van een plek in de kwartfinales van de Champions League. De kwakkelende topclub uit Duitsland won thuis eenvoudig met 3-0 van Lazio, nadat het heenduel in Italië in 1-0 eindigde. Harry Kane en Matthijs de Ligt redden de baan van Thomas Tuchel.

"Voetbal is een raar spelletje. Soms win je, soms verlies je. De laatste weken waren moeilijk voor ons, maar we hebben nog steeds de kwaliteit. We toonden de wil om te winnen en dan zijn we een heel goed team", benadrukte De Ligt, die een prachtige assist afleverde op Müller.

Matthijs de Ligt met wunderschöne assist tegen Lazio FC Bayern München is hard op weg naar de kwartfinales van de Champions League. En daar mag het Matthijs de Ligt voor bedanken. De Nederlandse verdediger gaf een prachtige assist tegen Lazio; De Ligt volleerde een corner richting doel en Thomas Müller begeleide de bal in het doel: 2-0. In Rome won Lazio met 1-0, dus met deze tussenstand is Bayern door.

Kwartfinales Champions League

Wat betekent deze overwinning voor Bayern? "Het is moeilijk om te zeggen, we bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. Het volgende duel in de competitie is ook belangrijk. Deze overwinning geeft een boost voor het hele team", aldus De Ligt, die het nog niet wilde hebben over een eventuele tegenstander in de kwartfinales. "Daar moet je niet aan denken, we zullen zien wie we loten."