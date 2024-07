Maurice Steijn 'een logische naam' als trainer bij Go Ahead Eagles, René Hake bijna naar Manchester

René Hake is nog niet officieel vertrokken of nieuwe namen zingen al rond bij Go Ahead Eagles. De trainer staat op het punt Deventer te verlaten voor Manchester United, maar hoeft over zijn opvolger niet na te denken. Dat doet Paul Bosvelt, de technisch directeur.

"We hopen zo snel mogelijk een vervanger te presenteren. Het moet iemand worden die zich kan vinden in de werkwijze die er nu grotendeels staat, het zou gek zijn om alles over een andere boeg te gooien", zegt de oud-international tegen RTV Oost. Daarbij worden drie namen genoemd als potentiële trainer voor komend seizoen.

Maurice Steijn

Maurice Steijn, Marcel Keizer en Bas Sibum worden voorgelegd aan Bosvelt. "In eerste instantie zeg je: een ervaren man, maar we moeten ook kijken wat er beschikbaar is. Ik zie die namen ook voorbijkomen en ze worden niet voor niets genoemd. Het zijn logische namen", is de technisch directeur eerlijk.

Ajax-doelman Diant Ramaj sneert naar ontslagen Maurice Steijn: 'Denk niet dat ik die behandeling verdiende' Diant Ramaj is dit seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax. De Duitse doelman werd met een hoop verwachtingen naar Amsterdam gehaald, kreeg alleen vanwege zijn transfersom al flink wat kritiek en kwam in een wespennest terrecht. "Sven Mislintat zag iets in mij wat anderen niet zagen."

Conference League

Steijn werd vorig seizoen al snel ontslagen bij Ajax, nadat resultaten ervoor zorgden dat de recordkampioen op de laatste plek stond. Daarvoor trainde hij Sparta. Die club hielp hij naar de play-offs om Europees voetbal. In Deventer zou Steijn al meteen Europees voetbal gaan spelen, want de Eagles kwalificeerden zich voor de tweede voorronde van de Conference League.

Go Ahead Eagles naar Noorwegen voor tweede voorronde Conference League Go Ahead Eagles is woensdagmiddag gekoppeld aan SK Brann in de tweede voorronde van de Conference League. De Deventenaren krijgen deze zomer dus bezoek uit Noorwegen.

'Dan zeg je geen nee'

Hake maakt zich ondertussen over zijn opvolger geen zorgen meer. Hij kan zich focussen op zijn taak als assistent-trainer van Erik ten Hag bij Manchester United. De deal is nog niet officieel rond, maar wordt wel de komende dagen verwacht rond te komen. "Als je bij één van de grootste clubs, in één van de grootste competitie ter wereld kunt gaan werken, dan zeg je geen nee. Heel lang heb ik daar dus ook niet over getwijfeld."