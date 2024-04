NEC speelt typische 'vlak-voor-bekerfinale-wedstrijd': zenuwachtig en risicoloos, maar ook tevreden

Bij NEC ging afgelopen week de knop om: alle pijlen zijn alvast op de bekerfinale gericht. Dat de Nijmeegse club 'nog even' tegen PEC Zwolle moest in de Eredivisie, was dan maar zo. Het werd zo'n typische wedstrijd die clubs af 'moeten' werken vlak voor een belangrijkere wedstrijd.

PEC Zwolle kwam naar Nijmegen met de missie om nog verder afstand te nemen van de degradatiestreep. Dat lukte, want het werd 2-2 in De Goffert. Dat vond iedereen eigenlijk wel prima: PEC pakt een puntje, NEC kon vast feestvieren en de neutrale toeschouwer kon genieten van een heerlijk potje.

PEC was brutaal en zeker de eerste helft de betere ploeg. Het kwam dan ook verdiend op een 1-0 voorsprong in Nijmegen. Thomas Lam schoot van afstand en tot zijn schrik zag NEC-keeper Jasper Cillessen dat niemand het schot blokte. De bal zeilde langs hem heen in de goal.

Vroege wissel tekenend

Daarna volgde een opvallende wissel van Rogier Meijer. De NEC-trainer haalde Dirk Proper na een half uurtje naar de kant. Niet omdat hij ontevreden was over de middenvelder, maar omdat de jeugdinternational zijn rentree maakte na lang blessureleed. NEC deed er alles aan om Proper in ieder geval wat wedstrijdritme te gunnen richting de bekerfinale. Die wissel na een half uurtje tekende de mentaliteit waarmee NEC het duel met PEC in ging.

Twee goals Ogawa

Maar het was niet alleen maar 'sparen' wat NEC wilde doen. Het wilde ook de feeststemming in Nijmegen kracht bijzetten met een leuke wedstrijd. Dankzij de Japanse spits Koki Ogawa lukte dat aardig. Terwijl het thuispubliek de derbyzege van een week eerder op Vitesse vierde, scoorde Ogawa vlak na rust snel zijn negende en tiende goal voor NEC. Hij is ook al de clubtopscorer in het bekertoernooi.

Spaarstand

Na de 2-1 ging NEC echt op de spaarstand. De club schrok nog wel toen smaakmaker Sontje Hansen naar het gras ging met een blessure. Het leek op kramp en hij werd voor de zekerheid snel gewisseld. Omdat alle andere NEC'ers uit de duels bleven om te zorgen dat de grootste wedstrijd van de club in jaren niet te missen, kon PEC het spel weer maken. Odysseus Velanas maakte de 2-2 en bepaalde daarmee de eindstand.

Jasper Schendelaar de held van PEC Zwolle

NEC bleef heel voor de bekerfinale en PEC pakte een belangrijk punt in de strijd om degradatie en de play-offs te ontlopen. Daar dankte het overigens keeper Jasper Schendelaar voor, die veel ballen in de slotfase knap uit het doel ranselde. Door het gelijke spel moet NEC plek vijf in de Eredivisie voorlopig weer even aan Ajax laten. Maar belangrijker is de aanstaande bekerfinale. Daarna zien de Nijmegenaren wel hoe het successeizoen eindigt in de Eredivisie. Zondag 21 april om 18:00 uur is Feyenoord de tegenstander in De Kuip. Feyenoord speelde zondag een zelfde wedstrijd als NEC. De vier voorgaande bekerfinales die NEC speelde, werden allemaal verloren.

