Bizarre statistieken van Virgil van Dijk als aanvoerder van Oranje, record Frank de Boer in zicht

Virgil van Dijk is al jaren de vaste aanvoerder van het Nederlands elftal. Toch wordt dit pas zijn eerste Europees kampioenschap met Oranje, omdat hij in 2021 met een gescheurde kruisband aan de zijkant stond.

Van Dijk werd in de zomer van 2014 voor het eerst opgeroepen voor Oranje en besloot met zijn vrouw zelfs een speciale bevalling te doen, om bij de selectie te kunnen zijn. Uiteindelijk bleef hij die interlandperiode zonder speelminuten en moest hij zelfs tot oktober 2015 wachten om zijn debuut voor het Nederlands elftal te maken.

Zijn eerste zestien interlands was hij 'gewoon' speler van Oranje, tot Ronald Koeman in 2018 het stokje overnam van bondscoach Dick Advocaat. Onder Advocaat was Kevin Strootman in de laatste twee wedstrijden van 2017 de aanvoerder, Koeman besloot de band aan Van Dijk te geven.

Ronald Koeman heeft de aanvoerders van Oranje op het EK 2024 bekendgemaakt Virgil van Dijk is de aanvoerder van het Nederlands elftal, dat was al even bekend. Nu heeft bondscoach Ronald Koeman ook de tweede en derde aanvoerder bekendgemaakt. Daley Blind is de aanvoerder tegen Canada, maar behoort niet tot de aanvoerders op het EK.

Eerste wedstrijd als aanvoerder

Hij droeg de band voor het eerst in een oefenwedstrijd tegen Engeland, die met 1-0 verloren ging. Oranje speelde toen in een 5-4-1-opstelling, met Jeroen Zoet op goal, Hans Hateboer en Patrick van Aanholt op de flanken en Bas Dost in de spits. Memphis Depay, Georginio Wijnaldum, Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt waren er toen ook (al) bij.

Die wedstrijd bleek het startschot voor een lange interlandcarrière van Van Dijk als aanvoerder. In datzelfde jaar gaf hij nog een keer de aanvoerdersband weg, bij de laatste interlandwedstrijd van Wesley Sneijder. Sindsdien weerhielden alleen blessures hem nog van het dragen van de band. Zo was Wijnaldum bijvoorbeeld de aanvoerder op het EK 2021.

Virgil van Dijk voor het eerst als Oranje-aanvoerder / Getty Images

Record Frank de Boer in zicht

De teller van Van Dijk staat inmiddels op 52 interlands als aanvoerder, met een totaal van 68 interlands. Overigens maakte de verdediger van Liverpool ook al zijn negen doelpunten met de band om. Enkel Frank de Boer was nóg vaker aanvoerder van Oranje dan Van Dijk: 71 keer. Hij schopte het in totaal tot 112 interlands.

Met Van Dijk als aanvoerder kwam Nederland in 2022 tot de kwartfinale van het WK. We zijn benieuwd hoe ver Oranje komt met het debuut van de 32-jarige verdediger op een EK.