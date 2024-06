Dit zijn de spelers van Oranje-tegenstander Polen waar je op moet letten

Nederland speelt zondag de eerste groepswedstrijd van het EK voetbal tegen Polen. Als je met familie of vrienden kijkt, is het altijd leuk om wat feitjes op te sommen. Hier vind je de spelers van Polen waar je op moet letten.

Allereerst had de Poolse selectie twee oude bekenden rijker kunnen zijn. Voormalig Ajax-spits Arkadiusz Milik viel geblesseerd weg, terwijl Pawel Bochniewicz de laatste schifting niet overleefde. Bochniewicz is een verdediger van sc Heerenveen en zat dus wel in de voorselectie.

Nicola Zalewski

Nicola Zalewski, speler van AS Roma, zal voor Feyenoordsupporters geen onbekende zijn. De 22-jarige middenvelder deed mee in de Conference League-finale van 2021/2022, die Roma uiteindelijk won. Ook in de twee seizoenen erna speelde Zalewski telkens mee met Roma tegen Feyenoord. Zalewski had ook voor Italië uit kunnen komen, maar koos in zijn jeugd vol overtuiging voor Polen.

Voormalig Feyenoorder

In het seizoen nadat Feyenoord de Conference League-finale haalde, kwam Sebastian Szymanski naar de club. Hij werd in de zomer van 2022 voor een seizoen gehuurd van Dinamo Moskou. Szymanski was een van de sterren op het Feyenoord-middenveld en had een belangrijk aandeel in de landstitel die de Rotterdammers toen pakten. Sinds afgelopen zomer speelt hij bij Fenerbahçe, met bijvoorbeeld Dusan Tadic (voormalig Ajax), Ferdi Kadioglu en Jayden Oosterwolde.

Wojciech Szczesny en zijn opvolger

Wojciech Szczesny is al jaren de eerste keeper van Polen. Daarmee zit de 34-jarige sluitpost van Juventus wel een beetje de interlandcarrière van Marcin Bulka in de weg. De 24-jarige Bulka speelde in de jeugd van Chelsea en zat bij het eerste van Paris Saint-Germain, en speelt sinds twee seizoenen voor Nice. Daar is hij uitgegroeid tot eerste doelman.

Arsenal-verdediger

De laatste speler om uit te lichten is Jakub Kiwior. Hoewel hij geen vaste basisklant is bij zijn club, is de 24-jarige Kiwior wel speler van het grote Arsenal. De verdediger speelde in twee jaar tijd liefst 23 interlands voor Polen. Memphis Depay kan dus alvast noteren wie zijn vaste tegenstander wordt in de eerste groepswedstrijd van het EK 2024.

Robert Lewandowski

Een opvallende afwezige is Robert Lewandowski. De 35-jarige superspits speelde al 150 interlands voor Polen en scoorde daarin 82 keer. Maar de Poolse bondscoach heeft aangegeven dat de spits van FC Barcelona de wedstrijd van zondag tegen Oranje moet overslaan met een blessure.

Ronald Koeman, bondscoach van Nederland, wist niet of hij dat moest geloven. Hij had - net als Poolse media - twijfels over de ernst van de blessure. Michal Probierz, bondscoach van Polen, reageerde daar stellig op: "Als hij dat niet gelooft, moet hij FC Barcelona bellen."