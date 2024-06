Noa Lang baart opzien met foto van zoontje en wild dier: 'Hoe haal je het in je hoofd?'

Noa Lang ontbreekt door een blessure op het EK en dus is de PSV'er andere dingen aan het doen. Die deelt hij vervolgens op sociale media en zo is de vleugelaanvaller weer het middelpunt van een felle discussie geworden.

Lang, al maanden geblesseerd aan een hamstring, zit momenteel met zijn gezin op Marbella. Op Instagram is te zien dat hij zich daar flink in het zweet werkt. Dat doet hij niet alleen, ook onder meer Arsenal-verdediger Jurriën Timber is op de foto's te zien. De twee kennen elkaar onder meer uit de jeugdopleidingen van Feyenoord en Ajax.

Noa Lang verwelkomt tweede zoon met deze nieuwe tattoo: 'God heeft me gezegend' Noa Lang en zijn vriendin hebben een tweede zoon gekregen. Dat deelt de aanvaller op zijn Instagram. De PSV'er verwelkomt het pasgeboren kindje met een bijzonder gebaar.

Tijger aaien

Naast de trainingsfoto's zien we Lang ook met zijn zoontjes Navy Livai en Ryver Oakley. Eén van de foto's met de bijna anderhalf jaar oude Navy Livai roept nogal wat reacties op. Lang laat het ventje een tijger aaien en dat vindt niet iedereen een goed idee. In de comments op zijn post laten nogal wat mensen weten dat het dierenmishandeling is, omdat het dier gedrogeerd zou zijn. Anderen snappen niet hoe Lang 'het is zijn hoofd haalt' om een kind bij een tijger te laten.

Aan de andere kant vliegen ook de hartjes hem om de oren. Onder meer collega's als Ismael Saibari, Javairo Dilrosun, Shurandy Sambo en Ian Maatsen reageren positief.

Dit is de vriendin van Cristiano Ronaldo: Georgina Rodríguez, moeder van drie van zijn zes kinderen Cristiano Ronaldo heeft een behoorlijk uitgebreide lijst met ex-vriendinnen, maar Georgina Rodríguez lijkt een blijvertje. De 30-jarige Argentijnse kreeg in 2016 een relatie met de Portugese stervoetballer en de twee ogen nog altijd gelukkig.

Memphis Depay

Lang is bepaald niet de eerste voetballer die kritiek krijgt vanwege zijn omgang met wilde dieren. Vier jaar geleden kwam Memphis Depay onder vuur te liggen omdat hij met een lijger poseerde, een kruising tussen een leeuw en een tijger. Dierenorganisaties lieten weten dat de aanvaller zich moest schamen, zelf noemde Depay zich 'een dierenliefhebber'.

Opmerkelijk is dat schaatser Kjeld Nuis toen liet weten dat hij vond dat Depay 'een slecht' voorbeeld gaf, terwijl hij nu de foto's van Lang liked. Wellicht heeft de vriend van Joy Beune de foto met de tijger niet gezien.