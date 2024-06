Noodweer teistert Nederlandse fans in Leipzig: alle feestpleinen voorlopig gesloten

De duizenden Nederlandse fans die in Leipzig zijn voor het EK-duel Nederland - Frankrijk, kregen vrijdag slecht nieuws te verwerken. Het fanplein in de stad zou om 13.00 uur open gaan, maar is op last van de autoriteiten tot in ieder geval 16.00 uur vrijdagmiddag gesloten.

Dat meldde de KNVB aan de fans, die graag een mooi plekje hadden gehad op het fanplein. Daar zouden duizenden Nederlanders samenkomen om voor te bereiden op de wedstrijd. Volgens de verwachtingen komt er heel slecht weer aan. Er worden flinke hagelstenen verwacht, gepaard met onweer en regen. Aangezien er weinig beschutting is, is besloten om de fans uit de storm te houden.

Koning Willem-Alexander heeft bijzondere boodschap voor Oranje en de Nederlandse fans tijdens EK Zoals bij elk eindtoernooi van het Nederlands elftal leeft ook koning Willem-Alexander mee. Hij is (nog) niet in Duitsland, maar volgt het EK uiteraard op de voet. Een dag voor het duel met Frankrijk steekt hij Oranje en de Nederlandse fans nog een hart onder de riem.

Volg in ons liveblog van Nederland - Frankrijk alles over de wedstrijd, maar ook de fans en de spelersvrouwen.

Ook UEFA-plein dicht

Niet alleen het fanplein wat speciaal voor Oranje-fans is ingericht, is dicht. Ook het algemene UEFA-fanplein voor álle fans is dicht tot zeker 16.00 uur. Als een van beide pleinen tóch eerder open kan en mag, wordt dat gepusht in de KNVB-app die speciaal voor fans is die in Duitsland het Nederlands elftal willen steunen. Veel fans zoeken nu hun toevlucht in de vele kroegen en bars in het centrum van Leipzig.

🚨 De Oranje Fanzone gaat in verband met verwacht noodweer niet open om 13.00 uur. We hopen om 16.00 uur alsnog open te mogen.



📱 Houd de KNVB Oranje-app in de gaten voor de meest recente updates. pic.twitter.com/KCiNEexDcn — OnsOranje (@OnsOranje) June 21, 2024

'Hou op met gezeur over Kylian Mbappé, let eerder op doemscenario voor Nederlands elftal op EK' Ex-international Berry van Aerle (61) laat als nieuwe columnist van Sportnieuws.nl richting en tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. In aanloop naar de wedstrijd tegen Frankrijk gaat de Europees kampioen van 1988 in op het gemis van Kylian Mbappé. "In Nederland gaat het er alleen maar over, maar in Frankrijk niet over Frenkie de Jong, hoor."

Oranjemars

Om 17.30 uur is de oranjemars gepland. Dan gaan de duizenden fans die een kaartje voor de wedstrijd hebben, achter een bus aan richting het stadion. Zij krijgen, net als in Hamburg, waarschijnlijk gezelschap van duizenden andere fans die het Nederlands elftal willen steunen en die geen kaartje hebben. Om 21.00 uur is de aftrap in het stadion van RB Leipzig.

Politie

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Polen werden de Nederlandse fans opgeschrikt door een incident vlakbij een fanplein. De politie moest ingrijpen toen een man met een bijl zwaaide richting Nederlandse fans. Daarbij werden zelfs schoten gelost.