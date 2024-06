'Ik begrijp de kritiek niet': Steun voor scheidsrechter na ophef rond Duitsland - Denemarken

Er was volop kritiek op scheidsrechter Michael Oliver en de VAR na Duitsland tegen Denemarken (2-0), maar daar begrijpt oud-scheidsrechter Mario van der Ende niets van. Hij vond dat de Engelsman een goede wedstrijd leidde, ondanks alle commotie. Dat liet Van der Ende weten tegenover Sportnieuws.nl.

Er ontstond voornamelijk kritiek op de penalty voor Duitsland. Oliver gaf die nadat Joachim Andersen de bal van een paar meter tegen zich aan kreeg. "Hij kreeg de bal op zijn hand, dus dat is hands. Anders moet je de spelregels aanpassen. Ik vond Oliver helemaal niet slecht fluiten en begreep de kritiek niet. Alle beslissingen waren juist volgens de regels", zei Van der Ende.

Situaties uitgelegd

Het was een wedstrijd vol met discutabele beslissingen, maar Van der Ende vindt dat Oliver ze allemaal goed heeft gehanteerd. "De eerste goal van Duitsland werd terecht afgekeurd wegens blokkeren en de goal van Denemarken was buitenspel. Heel veel mensen zijn het daarmee oneens, maar zo zijn de regels."

Van der Ende gaat ook nog iets dieper in op de handsbal van Andersen van Denemarken, waarna een strafschop volgde. "Die bal raakt de hand, daar zijn we het allemaal over eens", legt Van der Ende uit. Hij begrijpt dat er kritiek komt, maar volgens hem kon Oliver niet anders. "Natuurlijk heeft Andersen de intentie niet, maar hij raakt 'm wel. Dus dan geldt: hands is hands."

Bliksem en zware regenval

In de eerste helft werd de wedstrijd stilgelegd wegens bliksem en zware regenval. Commentator Jeroen Grueter begreep niet waarom het duel niet eerder werd stilgelegd. Van der Ende neemt het op voor de scheidsrechter. "Hij is toch geen meteoroloog? Er zijn geen duidelijke regels voor, dus dan moet je op gevoel handelen. Ik vond het in ieder geval logisch dat hij stopte", aldus Van der Ende.

