Opvallende bijnaam van Jeremie Frimpong voor Memphis Depay

Memphis Depay en Jeremie Frimpong speelden donderdag pas voor de tweede keer samen bij Oranje. En het werden 62 vruchtbare minuten. De aanvallers met Ghanese roots wisten elkaar goed te vinden en Frimpong gaf de assist bij de 1-0 van Depay. Na afloop had Frimpong een opvallende bijnaam voor zijn aanvalspartner: "Allen Iverson".

Frimpong vergeleek Depay vanwege zijn zweetband met de legendarische NBA-speler, die toevalligerwijs ook nog een seizoen uitkwam voor Memphis Grizzlies. De vergelijking is niet gek. Iverson speelde altijd met zweetband en had vaak cornrows, net als Depay nu. The Answer werd in 2001 MVP van de NBA, maar een kampioenschap won hij nooit.

'Connection'

Na de wedstrijd werd Man of the Match Frimpong geïnterviewd door het sociale mediateam van OnsOranje. De interviewer noemde het een 'geweldige wedstrijd' voor Frimpong. "Zeker, zeker, zeker, zeker", reageerde de speler van Bayer Leverkusen. "Ik voel me gewoon goed nu. Ik ben blij om het team te helpen. Blij met de overwinning. Memphis die scoort. Allen Iverson", grapte Frimpong.

Daarna komt Memphis in beeld, die Frimpong een handshake geeft. "Je zag de celebration. Connection, man. Goal en assist. Ben trots op je, man. Vanaf hier gaan we omhoog", loofde Depay zijn teamgenoot. "Het is pas de start, dat is alles wat ik kan zeggen", zei Frimpong. "Volgende keer IJsland en daarna het EK."

Ghanees dansje

Na de eerste interlandgoal van Frimpong danste hij samen met Memphis. Een Ghanees dansje, zo bleek later. "De hele voorhoede heeft Ghanese roots. Mijn vader, hun ouders (Frimpong en Brian Brobbey, red.). Dat is een bekend dansje", onthulde Depay na afloop.

"Het was een Ghanese dans, die ik danste met Memphis", zei Frimpong tegen onder meer deze site. "Die band heb ik met hem en ook met Brian Brobbey. We hebben dat dansje al eens gedaan, maar dan in training. Toen hij kwam, wist ik wat het was en gingen we dansen."