Sjoerd Mossou over ophef over zweetband van Memphis Depay: 'Hij doet het erom'

Memphis Depay verscheen donderdag bij de oefeninterland tussen Nederland en Canada met een witte zweetband om zijn hoofd. En zoals wel vaker het geval is bij de aanvaller, kwam er daarna een debat op gang over zijn modekeuzes.

Oranje-bondscoach Ronald Koeman bleef op de vlakte over zijn mening over de opvallende zweetband. Hij zei dat hij het ding pas vlak voordat de wedstrijd begon had gezien. Op dat moment was het niet belangrijk genoeg om er nog iets van te zeggen. Reagerend op de vraag of Memphis ook bij de aankomende interland op het veld verschijnt met zijn nieuwe accessoire, bleef hij vaag: "We zullen het zien." Maar hij zei dus niet iets in de trant van dat spelers zulke dingen zelf moeten weten.

Steenpuist

Ex-international Berry van Aerle (61) was in gesprek met Sportnieuws.nl vernietigend over de keus van Memphis. Hij had geen waardering voor het 'showachtige' gebaar van de speler en zei: "Ik dacht: of hij moet een hoofdwond hebben of een flinke steenpuist. Anders doe je zoiets niet."

Geert Wilders

AD-columnist Sjoerd Moussou verbaast zich over de vele reacties op zoiets kleins, waarmee Memphis bovendien niemand pijn doet of in de weg zit. Hij concludeert: "Het paste allemaal feilloos bij het benepen, immer boze Geert Wilders-land dat we geworden zijn, en bij deze tijdgeest van voortdurende ophef en verontwaardiging."

Daarnaast geeft hij critici die menen dat Memphis het alleen maar doet voor de aandacht (en niet vanwege de functionele waarde ervan) helemaal gelijk.Maar dat vindt hij juist leuk aan de speler: "Het mooiste was: Memphis voorzag dat zelf natuurlijk ook allemaal wel. Hij doet het erom. Je kunt veel van deze voetballer zeggen, maar autonoom is-ie, en feilloos weet hij zijn vinger te prikken in het buikvet van de natie."

Geen klap aan

Hij begint zijn stuk met de observatie dat het EK voetbal, een week voordat de bal gaat rollen in Duitsland, nog niet zo leeft in Nederland. De verwachtingen zijn na twee niet al te bijzondere eindrondes (kwartfinale EK 2021, kwartfinale WK 2022) gematigd, de herintrede van Koeman heeft een reeks matige potjes en nederlagen tegen topslagen opgeleverd.

Maar juist door Memphis praten we nu wel massaal over Oranje, al is het vooralsnog over dit soort randzaken. "Wees blij. Met alleen maar Jerdy Schoutens, Matthijs de Ligten en Frenkie de Jongs zou er deze zomer geen klap aan zijn", aldus Moussou.