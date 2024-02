Paniek PSV van korte duur bij FC Volendam om alsnog aan doelsaldo te werken

PSV heeft na een kort schrikmoment toch gewoon simpel gewonnen van FC Volendam. Aan De Dijk kwam de ploeg van trainer Peter Bosz snel op achterstand, maar uiteindelijk trok PSV toch zeer eenvoudig de zege naar zich toe: 1-5.

PSV werkt in tweede helft aan doelsaldo

Koploper PSV had in grote delen van de wedstrijd de controle en kreeg zat kansen. De Eindhovenaren leken in eerste instantie alleen geen zin te hebben om aan hun doelsaldo te werken. Ver in de tweede helft werd het netje toch meerdere keren gevonden. Of het doelsaldo nog belangrijk gaat worden lijkt stug. De voorsprong op nummer twee Feyenoord is 13 punten, al speelt de ploeg van coach Arne Slot zondagavond nog tegen Sparta.

Wedstrijdverslag FC Volendam - PSV

PSV begon in ieder geval dramatisch aan De Dijk, de plek waar Joey Veerman voetballend opgroeide. De sterspeler op het PSV-middenveld keerde terug in de basis en zag dat zijn ploeg gelijk op achterstand kwam tegen zijn oude club. Na pak ‘m beet 70 seconden stond het namelijk 1-0. Via de Deense rechterwingback Oskar Buur vloog de bal voor en via de Engelse linkerwingback George Cox ging de bal in twee instanties voor. Via het been van PSV’er Jordan Teze ging de bal in het doel.

Een droomstart voor FC Volendam, maar in de 13e minuut was het dromen alweer over. Ismael Saibari, net teruggekeerd van de Afrika Cup met Marokko, kreeg de bal op de zestien van Teze. Hij draaide open en haalde strak uit: 1-1.

PSV beter, Booth raakt paal

Volendam en PSV waren daarna aardig aan elkaar gewaagd al had de ploeg van trainer Peter Bosz wel een duidelijk veldoverwicht. In de counter was Volendam toch aardig gevaarlijk. Taylor Booth was heel dicht bij een nieuwe Volendamse voorsprong. Hij was al voorbij de keeper en probeerde uit de draai vanuit een moeilijke hoek in het open doel te schieten. De linkerpaal stond alleen in de weg.

Aan de kant van het doel van Mio Backhaus waren kleine kansjes voor PSV te noteren. Sergiño Dest kreeg nog de grootste. Hij probeerde in de zestien met een geplaatst schot Backhaus te passeren. De Duitse goalie stond paraat en redde uitstekend.

Schouten zorgt voor opluchting

Jerdy Schouten zorgde fris uit de kleedkamer voor opluchting bij de meegereisde PSV-fans. Bij een corner stond de Volendamse defensie te slapen en liet de PSV-middenvelder helemaal vrij. Met een slimme kopbal bereikte Luuk de Jong Schouten, die op fraaie wijze de bal in het doel werkte.

PSV had daarna de controle, maar verzuimde om het duel al snel echt in het slot te gooien. Dat gebeurde uiteindelijk een kwartier voor tijd. De man van het paniekmoment, Teze dus, kopte knap raak na een uitstekende voorzet van Saibari.

Jordan Teze man van de wedstrijd

Teze kroonde zich uiteindelijk ook nog soort van man van de wedstrijd door een assist te leveren bij het doelpunt van invaller Ricardo Pepi. De Amerikaan schoot goed raak en Teze juichte. Met een eigen doelpunt, een doelpunt in het goede doel en twee assists was hij dé man in Volendam.

De na rust voor de nog steeds niet topfitte Veerman gekomen Isaac Babadi maakte er 5 minuten voor tijd nog 5-1 van. Hij bekroonde zijn sterke invalbeurt door van dichtbij raak te schieten.