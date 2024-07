Personele problemen bij Roemenië in aanloop naar EK-duel tegen Nederlands elftal

Florinel Coman heeft de laatste trainingen van Roemenië gemist. De buitenspeler stond in de groepsfase nog tweemaal in de basis bij de winnaar van groep E, maar is een twijfelgeval tegen het Nederlands elftal.

Het zou gaan om een spierblessure, zo meldt het Roemeense Gazeta Sporturilor. De medische staf zou de situatie nauwlettend in de gaten houden.

De buitenspeler van de Roemenen bleef tijdens de laatste training voorafgaand aan het duel met Oranje binnen. Dat kwam ook door het weer: het regende in München en daardoor werd er besloten geen risico te nemen met Coman. Nederland trainde daarvoor in de Allianz Arena. Toen was het nog droog.

Coman is een 26-jarige linksbuiten die uitkomt voor FCSB in Roemenië. In zestien interlands voor zijn land scoorde hij één keer. Dit EK speelde hij tegen Oekraïne (3-0 winst) en Slowakije (1-1). Tegen België (2-0 verlies) kwam de buitenspeler niet in actie.

Nederlands elftal

Nederland lijkt met een fitte selectie toe te werken naar het treffen in de achtste finale van dit EK. Ronald Koeman ging maandag tijdens de persconferentie niet in op zijn opstelling. Wel was hij duidelijk: het moet beter dan tegen Oostenrijk.

Ronald Koeman neemt kritiek ter harte: 'Waren slordig en vaak te laat'

