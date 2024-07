Roemeense bondscoach Edward Iordanescu prijst Nederland de hemel in: 'Ik heb veel van hun voetbal geleerd'

De bondscoach van Roemenië heeft een dag voor de achtste finale tegen Nederland flink wat pluimen uitgedeeld aan Nederland. Hij is onder de indruk van de spelers en het Nederlands voetbal in het algemeen. "De Nederlanders zijn een trend gestart in het voetbal. Ik heb daar veel inspiratie uit gehaald."

De bondscoach van de tegenstander van Nederland is volledig in de underdog-rol gekropen. Waar Ronald Koeman terughoudend is in waar Nederland nou staat, was Edward Iordanescu dat zeker niet. " Nederland is de favoriet. Zij hebben veel goede spelers die veel ervaring hebben", zei hij op een persmoment. "Maar wij hebben onze eigen troeven. Wij zijn een heel hechte groep, zowel op menselijk als sportief gebied."

'Geen enkele wedstrijd is makkelijk'

Vanuit de zaal werd gevraagd of Roemenië er wel klaar voor was, na de lange voorbereiding. "Als je de geschiedenis in gedachten houdt, weet je dat je alles moet geven en dat geen enkele wedstrijd makkelijk is. Al helemaal niet als je weet dat de kwartfinale op het spel staat." Hij weet de sterke kanten van zijn team én de zwakke kanten van Nederland.

'Minder geconcentreerd'

Hij noemde Nederland minder geconcentreerd tegen Oostenrijk, al mag dat geen reden zijn om hen te onderschatten. "Iedereen op dit niveau weet hoe ze goed moeten voetballen. Dus dat maakt niet uit, we zullen op ons scherpst moeten zijn"

Oud Ajacied

Razvan Marin, de topscorer van Roemenië op dit toernooi, komt oog in oog met oud-teamgenoten. Hij speelde eerder bij Ajax. "Ik heb veel geleerd van die periode bij Ajax, ik ben doorgegaan. Het is in het verleden nu, ik ben blij dat ik er was en zoals ik al zei. Ik heb veel geleerd." Toch denkt hij niet dat hij voordeel heeft van zijn tijd in Nederland. Het nationale team is anders dan clubvoetbal."

