Pikant: Nederlandse vriendin van Engelse voetballer poseert in Playboy met Spaans model

De finale van het EK 2024 gaat tussen Spanje en Engeland. En voetbal verbroedert, zo blijkt maar weer, want de Nederlandse vriendin van een Engelse ex-international poseert in Playboy met een Spaans model.

De voetballer in kwestie is Dele Alli (28). De middenvelder speelde zeven jaar voor Tottenham Hotspur, ging daarna naar Everton en werd door die club uitgeleend aan Besiktas. Per juli 2024 heeft hij geen profcontract meer. De middenvelder was tot 2019 international van Engeland, maar is al een paar jaar absent aldaar.

Cindy Kimberly

Alli's vriendin is het Nederlandse model Cindy Kimberly. In april 2023 maakten ze hun relatie openbaar door op Instagram een foto te plaatsen, waarop ze bij elkaar zijn in een badkamer. Zo gaat dat tegenwoordig met beroemdheden: als ze iets op Instagram bevestigen is het Insta-official. Kimberly heeft ook Spaanse en Indonesische wortels. Enkele jaren geleden waren er roddels dat ze dates had met F1-coureur Lewis Hamilton.

Jessica Goicoechea

Het Spaanse model waarmee Kimberly samen poseert in het befaamde blad is Jessica Goicoechea. De vrouw uit Barcelona werd op haar vijftiende 'ontdekt' als model en had klussen voor onder meer Calvin Klein en Victoria’s Secret. Ze heeft een eigen kledinglijn opgezet en weet evenals Kimberly wat het is om een voetballende vriend te hebben. Zij was, of is, met de Spaanse ex-international Marc Bartra.

Playboy

"Mijn nieuwste klus voor Playboy", schrijft Kimberly op Instagram bij enkele foto's van de shoot. Ze draagt diverse bikini's en laat zich ook van de achterkant kieken. "Goi is nu beschikbaar", meldt ze nog, verwijzend naar een modemerk.

Dele Alli en Cindy Kimberly

Alli en Kimberly hebben eerder in 2024 tatoeages laten zetten die bij elkaar passen. Vorig jaar heeft Alli zich uitgesproken over diverse vervelende dingen uit zijn verleden. Hij zei dat hij als kind is misbruikt en als gevolg daarvan ook als volwassene kampte met mentale problemen. Ook was hij verslaafd, vertelde hij tegen oud-voetballer Gary Neville.