Ronald Koeman trekt berichten Poolse bond in twijfel: 'We zien het zondag wel'

Het Nederlands elftal begint komende zondag aan het EK voetbal met een groepsduel tegen Polen. Bij de Oost-Europeanen is Robert Lewandowski er niet bij vanwege een blessure. Tenminste, dat zijn de geluiden uit Polen. Daar twijfelt Ronald Koeman openlijk over.

Dat blijkt op woensdag tijdens het eerste perspraatje in Wolfsburg, waar het Nederlands elftal tijdens het EK verblijft. Naast Nederlandse journalisten waren er ook een aantal buitenlandse journalisten aanwezig, die wat vragen hadden over de geblesseerde Lewandowski. De topspits viel tijdens het laatste oefenduel van Polen geblesseerd uit en zou het groepsduel met Nederland missen.

'Zien zondag wel of hij speelt'

Daar twijfelt Ronald Koeman openlijk over, zo blijkt als hij vragen krijgt over de spits. "Ik weet nooit of alle berichten die gezegd worden waar zijn. We zien zondag of hij wel of niet speelt", zo reageert Koeman kort. Wat later tijdens de persconferentie krijgt hij weer vragen over de Poolse spits en zet hij opnieuw vraagtekens bij de berichten. "Ik heb altijd mijn twijfels."

Overigens denkt Koeman niet dat het ontbreken van Lewandowski, als het dus zo is, ervoor zorgt dat Nederland simpel van Polen wint. De Polen wonnen twee oefenduels, van Turkije (2-1) en Oekraïne (3-1). "Het is belangrijk om te winnen, zelfs als het een oefenduel is. Winnen geeft het team meer vertrouwen", weet Koeman. Hij is zondag op zijn hoede. "We verwachten een sterk Pools team."

