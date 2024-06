Rai Vloet verlaat FK Oeral in Rusland: voetballer kreeg in Nederland 2,5 jaar cel opgelegd

Rai Vloet verlaat Russische club FK Oeral. Dat werd bekend gemaakt via het Telegramkanaal van de club. De Nederlander vertrok naar Rusland toen hij vervolgd werd voor een dodelijk ongeluk.

Vloet kwam in de zomer van 2022 naar FK Oeral, vlak nadat zijn contract bij Heracles werd ontbonden. De 29-jarige middenvelder was in de winter van 2021 betrokken bij een dodelijk ongeval. Een vierjarig kind kwam om het leven.

De voetballer reed naar huis na een feestje, met 200 kilometer per uur én onder invloed. Hij botste op de auto van een gezin. De klap werd fataal voor de vierjarige Gio. In eerste instantie loog Vloet over zijn rol bij het incident. Hij was samen met een vriend en die zou achter het stuur hebben gezeten.

Celstraf

Maar het was dus Vloet zelf die reed. Hij werd daarvoor veroordeeld en kreeg een celstraf van 2,5 jaar opgelegd. De voetballer ging in hoger beroep en wacht nog op een datum daarvoor.

Waar hij zijn hoger beroep nu gaat afwachten, nu hij de Russiche club verlaat, is onbekend. Vloet heeft via zijn advocaten altijd laten weten een eventuele celstraf gewoon uit te zitten.

Het is niet bekend waar Vloet zijn carrière vervolgt. Hij wil de fans van FK Oeral bedanken. "We bewaren de mooie herinneringen zorgvuldig. Blijf verenigd en houd je hoofd hoog!"