Real Madrid komt met schrik vrij: spelersbus aangereden op snelweg richting Leipzig

De spelers en staf van Real Madrid beleefden maandag de schrik van hun leven toen de spelersbus werd aangereden. Dat gebeurde op de snelweg tussen Eichelborn en Nohra op weg naar Leipzig.

Volgens de Duitse krant Bild was de boosdoener een witte Toyota Avensis. Bij het wisselen van rijstrook had deze de bus over het hoofd gezien. De bus kon gewoon zijn weg vervolgen, waarna trainer Carlo Ancelotti later kon melden dat de bus veilig was aangekomen in Leipzig.

Staking op luchthaven Leipzig

Normaal had Real een directe vlucht naar Leipzig kunnen nemen, maar dat was nu niet mogelijk vanwege een staking op de luchthaven. De Madrilenen vlogen daarom naar het vliegveld in Erfurt, waarna zij de bus namen richting Leipzig. Real Madrid neemt het dinsdag om 21:00 uur op tegen RB Leipzig in de achtste finales van de Champions League.