Relletje bij Chelsea-Manchester United: Enzo Fernandez was transfer Mason Mount nog niet vergeten

Vraag niet hoe, maar Chelsea won donderdagavond op wonderbaarlijke wijze van Manchester United. Bij The Red Devils deed Mason Mount mee. De Engelse middenvelder maakte afgelopen zomer een transfer van Chelsea naar de ploeg van Erik ten Hag. Dat was oud-teamgenoot Enzo Fernandez nog niet vergeten.

Na afloop vlogen de spelers en staf van Chelsea elkaar in de armen. Ook Fernandez was dolblij na de late zege op Manchester United. In het voorbijgaan van oud-teamgenoot Mount kon de Argentijnse wereldkampioen het niet laten. Hij tikte een aantal keer op zijn borst op de plek waar het logo van de club uit Londen staat. Mount vertrok afgelopen zomer bij Chelsea om voor Manchester United te gaan voetballen.

Enzo Fernandez tapping the Chelsea Badge infront of Mason Mount 😭😭😭😭😭😭pic.twitter.com/oJRolURPNb — 𝐃æ𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤𝐤 (@dayyy_zy) April 5, 2024

Mount doorliep de jeugdopleiding van Chelsea. Daarna speelde hij goed tijdens verhuurperiodes aan onder meer Vitesse en Derby County. Vervolgens brak hij echt door bij The Blues. In 2019 maakte hij zijn debuut en tot de zomer van 2023 kwam Mount uiteindelijk tot 195 duels in het blauwe shirt van Chelsea.

Toekomst Ten Hag

In de Engelse media wordt na de late dreun aan het adres van Manchester United gesproken over de toekomst van trainer Ten Hag bij de Engelse club. De verwachting is dat hij die functie niet lang meer zal bekleden.