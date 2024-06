Roemeen Florin Nita is grootste penaltykiller van EK-keepers, Bart Verbruggen doet het al een tijdje dramatisch

Florin Nita is van alle keepers die actief zijn (of waren) bij het EK voetbal 2024 de grootste penaltykiller van de laatste jaren. De Roemeense doelman van Gaziantep hoopt uiteraard wel dat Roemenië dinsdag in de achtste finale tegen Oranje 'gewoon' binnen negentig minuten de klus klaart.

Bij de 36-jarige Nita, in het verleden actief bij onder meer Sparta Prague en FCSB, zijn er sinds 2020 zeven van de vijftien strafschoppen in gegaan. Zijn reddingspercentage is dus over de vijftig procent. Geen EK-keeper heeft een hoger recent percentage. Bart Verbruggen van Nederland heeft bijvoorbeeld geen enkele van de laatste negen penalty's gekeerd, aldus Nu.nl.

"Ik heb me voorbereid op strafschoppen, zoals altijd", zei Nita zaterdag bij een persconferentiev an de Roemeense ploeg in Würzburg. "Toch hoop ik dat we de wedstrijd al na negentig minuten hebben beslist. Ik heb vertrouwen in ons team."

Reddingen

De Roemeen heeft een druk toernooi. In de groepsfase verrichte hij dertien reddingen. Roemenië speelde toen tegen Oekraïne (3-0-winst), België (0-2-nederlaag) en Slowakije (1-1). Alleen de Georgische doelman Giorgi Mamardashvili kwam tot een hoger aantal saves (21).

Strijdplan tegen Oranje

Ook gaf hij alvast een inkijkje in het strijdplan van de Roemenen, die in de EK-geschiedenis tweemaal een duel wonnen. "Natuurlijk wordt het heel lastig tegen Nederland. Hun spelers voetballen in de grootste en beste competities. Maar ik geloof echt dat we weer voor een verrassing kunnen zorgen. We moeten een gele muur opbouwen voor ons doel en toeslaan als dat mogelijk is."

