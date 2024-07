Moet Wout Weghorst de eerste spits van Oranje worden op het EK? Zo doet Nederland het met hem in de basis

Het Nederlands elftal zit bij de laatste vier van het EK, maar wie moet er in de spits staan tegen Engeland in de halve finale? Ronald Koeman kiest elke keer opnieuw voor Memphis Depay, maar de naam Wout Weghorst wordt over de tribune gescandeerd. Wat zeggen de statistieken?

Je kan er niet meer omheen. Wout Weghorst brengt iets speciaals in het elftal van Ronald Koeman. Ook op de tribune zorgt de supersub van Oranje voor een lading positieve energie. Bij beelden van een warmlopende Weghorst tijdens de kwartfinale van het EK tegen Turkije gingen de Nederlandse fans uit hun dak.

Oranje-verdediger Nathan Aké was ook zeer lovend over Weghorst. "Het is een nachtmerrie om tegen hem te spelen", vertelde Aké in de feestvreugde over de eerste halve finale van Oranje op een EK sinds 2004. "Hij is sterk en een plaag in het strafschopgebied. Hij vecht echt voor alles en rent achter iedereen aan."

Statistieken Weghorst bij Oranje

Lovende woorden zijn één ding, maar wat zeggen de statistieken? Wout Weghorst had in 2024 negen invalbeurten bij het Nederlands elftal. In vier van de negen duels wist hij te scoren. Dat is lang niet gek als je bedenkt dat Weghorst gemiddeld een kwartier in het veld stond bij zijn laatste negen wedstrijden voor Nederland. Alleen de laatste wedstrijd tegen Turkije stond de supersub van Oranje er een hele helft in.

Met Weghorst in de spits verloor Nederland in 2024 slechts twee duels. In maart tegen Duitsland (1-2) en tijdens de groepsfase van het EK tegen Oostenrijk (2-3). De rol van supersub is goed terug te zien in de statistieken. Zijn invalbeurten (27 stuks) zijn meer dan twee keer zo veel als zijn basisplaatsen (11 keer).

Weghorst of Depay?

In vergelijking met de vaste spits, Memphis Depay, doet Weghorst het helemaal niet slecht. In 2024 speelden beide spitsen dezelfde negen wedstrijden voor Oranje. Depay maakte alleen veel meer minuten. Waar Weghorst aan een kwartiertje per wedstrijd genoeg had voor vier doelpunten, scoorde Depay twee keer in de afgelopen negen wedstrijden voor Oranje. Per wedstrijd speelde Depay gemiddeld 80 minuten.

Halve finale tegen Engeland

Weghorst heeft al een keer eerder tegen Engeland gespeeld, en wel bij zijn debuut voor Oranje op 23 maart 2018. De Engelsen wonnen toen met 0-1. Aankomende woensdag is de halve finale van het EK tegen de Engelsen, en ze zijn niet bang voor ons Oranje.

