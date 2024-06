KIJK HIER TERUG | Persconferentie Ronald Koeman over de laatste ontwikkelingen bij Oranje

Maandag 10 juni staat Oranje tegenover IJsland in een vriendschappelijk duel. Na de 4-0 overwinning op Canada van afgelopen donderdag zal de ploeg van Ronald Koeman de wedstrijd ingaan met genoeg zelfvertrouwen. Zondag om 14:00 is er een persconferentie in aanloop naar het duel tegen IJsland.

Bondscoach Ronald Koeman maakte in het duel tegen Canada een aantal keuzes die goed uitpakte. Met Jeremie Frimpong op rechts bijvoorbeeld. De wingback van Bayer Leverkusen bekroonde zijn spel met een assist en een doelpunt terwijl hij speelde als rechtsbuiten.

Koeman heeft nog maar 90 minuten om iedereen te zien spelen en een kans te geven in het veld. De eerste belangrijke EK-wedstrijd tegen Polen is namelijk al zondag 16 juni om 15.00 uur, en dan moet Oranje laten zien wat het kan.

Fitheid De Jong

Frenkie de Jong zal in de oefenwedstrijd tegen IJsland nog niet in actie komen. Hij is nog steeds aan het herstellen van een enkelblessure. De middenvelder van FC Barcelona is in ieder geval positief en doet er alles aan om de eerste wedstrijd tegen Polen gewoon mee te doen.

Frenkie de Jong hoopt eerste EK-wedstrijd fit te zijn: 'Zelfs als ik 's nachts naar de WC ga voel ik mijn enkel' Frenkie de Jong is nog steeds aan het herstellen van zijn enkelblessure. Hij hoopt het eerste EK-duel met het Nederlands Elftal fit te zijn. Daar is hij veel mee bezig in zijn hoofd, zelfs 's nachts.

