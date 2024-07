Sarina Wiegman weigert aan stoelpoten Gareth Southgate te zagen: 'Vind het niet gepast'

Gareth Southgate ligt onder een vergrootglas bij de Engelse voetbalfans. Engeland is doorgedrongen tot de kwartfinales van het EK, maar het spel laat te wensen over. Dan doet Sarina Wiegman met het vrouwenelftal van de Engelsen een stuk beter. Is zij een kanshebber om Southgate op te volgen?

"Daar ben ik helemaal niet mee bezig", zegt Wiegman in gesprek met Sportnieuws.nl. "Hij is de bondscoach en ik vind het niet gepast om daar nu over te praten. Ik heb het heel erg naar mijn zin en zit op mijn plekje." Een overstap naar het mannenvoetbal is 'vooralsnog' niet aan de orde, stelt Wiegman.

Engelse pers haalt ploeg van Gareth Southgate door gehaktmolen: 'Horrorshow, bijna een ramp' Engeland wist gisteren op het nippertje een gigantische verrassing op het EK af te wenden. De ploeg stond op het randje van uitschakeling tegen Slowakije, maar door een goal van Jude Bellingham had het land nog een kans in de verlenging. Engeland ging door, maar de pers is niet te spreken over de prestatie.

Bakken kritiek in Engeland

Het stroperige spel met de sterrenselectie komt Southgate op veel kritiek te staan, ziet ook Wiegman. Zij neemt het op voor haar collega. "Iedereen wil graag winnen en presteren, maar het is niet zo vanzelfsprekend. Het is moeilijker dan we allemaal denken. Ik hoop vooral dat de Engelse voetbalfans achter hun team blijven staan en dat het gewoon een mooi voetbalfeest blijft.

Op het EK kunnen Nederland en Engeland elkaar treffen, als ze beide winnen in de kwartfinales. De grote vraag is voor wie Wiegman dan juicht, met haar achtergrond als Nederlandse en ex-bondscoach van de Leeuwinnen. "Ik zeg altijd dat je het wedstrijd tot wedstrijd moet bekijken, ze spelen allebei zaterdag. Laten we dat maar eerst afwachten en kan ik ze dan allebei supporten."

Wiegman met Lionesses in Nederland

Wiegman werd in 2021 bondscoach van de Engelse Lionesses. Met die ploeg was ze afgelopen week in Nederland, ter voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijden van volgende week tegen Ierland en Zweden. Hier wordt ook een oefenwedstrijd gespeeld tegen de Leeuwinnen.

Wiegman is onder de indruk van de opkomst in Nederland. "Wisten niet zo goed wat we konden verwachten, maar de tribune zat helemaal vol met enthousiaste mensen, vooral meiden. Veel Engelse shirts gezien, met name die van Arsenal", aldus Wiegman.

