Selectie Albanië voor EK bekend: spits met verleden bij Vitesse moet aanval leiden

Albanië heeft de namen voor het EK bekendgemaakt. De selectie kent weinig grote namen, maar de spits is een oude bekende: Armando Broja. Hij mag zich laten zien in de poule des doods.

Broja kwam in het seizoen 2020/21 op huurbasis uit voor Vitesse, waar hij het verdienstelijk deed met tien treffers in dertig wedstrijden. Vervolgens werd de aanvaller verhuurd aan Southampton, waarvoor hij zesmaal scoorde. In de laatste twee seizoenen moest Broja het in dienst van Chelsea en Fulham vooral hebben van korte invalbeurtjes. Zijn inbreng bleef, mede door een blessure, dan ook beperkt tot twee schamele competitietreffers.

Toch is Broja bij Albanië een van de grote namen. Andere spelers waarbij misschien nog een belletje gaat rinkelen zijn aanvoerder Berat Djimsiti van Atalanta, Elseid Hysaj en Kristjan Asllani van Inter en Ernest Muci van Besiktas. Met Thomas Strakosha en Etrit Berisha kan bondscoach Sylvinho ook een beroep doen op twee keepers die hun strepen hebben verdiend in de Serie A.

Poule des doods

De voorselectie van bondscoach Sylvinho telde maar 27 spelers, wat betekent dat er maar één speler hoefde af te vallen. Simon Simoni was de ongelukkige, al reist hij wel mee af naar het basiskamp van de Albaniërs, in Dortmund. Daar speelt het op zaterdag 15 juni de eerste wedstrijd, tegen Italië. De andere tegenstanders zijn Kroatië en Spanje, waarmee je gerust kan stellen dat Albanië in de poule des doods zit.

Voorlopige selectie Albanië voor EK 2024

Keepers

Ertrit Berisha

Elhan Kastrati

Simon Simoni

Thomas Strakosha



Verdedigers

Naser Aliji

Arlind AJeti

Ivan Balliu

Berat Gjimshiti

Elseid Hysaj

Ardian Ismajli

Marash Kumbulla

Enea Mihaj

Mario Mitaj



Middenvelders:

Amir Abrashi

Kristjan Asllani

Nedim Bajrami

Medon Berisha

Klaus Gjasula

Qazim Laçi

Ernest Muçi

Ylber Ramadani



Aanvallers

Jasir Asani

Armano Broja

Mirlind Daku

Arbër Hoxha

Rey Manaj

Taulant Seferi