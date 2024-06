Arne Slot officieel van start als trainer van Liverpool

Het is zaterdag 1 juni en dat betekent dat Arne Slot officieel is begonnen als trainer van Liverpool. Echt druk zal het niet zijn, aangezien het vakantie is en een groot deel van de spelers is uitgevlogen naar de nationale ploegen. Slot maakte na afgelopen seizoen de overstap van Feyenoord naar Liverpool, waar hij Jürgen Klopp opvolgt.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar pas na de laatste officiële wedstrijd van zowel Feyenoord als Liverpool werd de definitieve klap erop gegeven. "Een kans om hoofdtrainer te worden in de Premier League, bij een van de grootste clubs ter wereld, kun je als sportman moeilijk negeren. Ik ben dankbaar dat Feyenoord heeft willen meewerken aan deze overstap", sprak Slot over zijn transfer.

Eerste werkdag

Officieel is vandaag zijn eerste werkdag, maar het echte werk begint pas halverwege juli. Dan start de voorbereiding op het nieuwe seizoen van de Premier League. Die begint met een tripje naar de Verenigde Staten, waar Liverpool oefenduels speelt tegen Real Betis, Arsenal en Manchester United. Op 18 juni weet Slot tegen wie The Reds het opnemen in de seizoensopener van de Premier League.

Arne Slot today officially begins his role as our new head coach 🙌🔴 — Liverpool FC (@LFC) June 1, 2024

Arne Slot won in drie jaar tijd bij Feyenoord twee prijzen: de landstitel en de beker. Jürgen Klopp pakte bij Liverpool in totaal acht prijzen in negen jaar tijd.

Nederlandse enclave

Slot komt in Liverpool een hoop Nederlanders tegen: Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo. Zelf neemt hij Sipke Hulshoff mee als assistent en de Belgische performance trainer Ruben Peeters. Etienne Reijnen zou ook meegaan, maar hij beschikt volgens het AD niet over de juiste papieren.

Van Dijk zelf heeft nog een jaar op zijn contract staan, daar is nog niet over gesproken. "Ik denk dat dat logisch is, de club was druk bezig om Slot binnen te halen. De gesprekken komen nog wel, dat weet ik zeker", zei hij tegen deze site. Hij sprak wel al met Slot. "Dat waren geen vaarwelgesprekken. Ik had wel het idee dat hij mij er graag bij wil houden."