Spelersvakbond eist dat WK voor clubs niet doorgaat en stapt naar Europese rechtbank

De mondiale spelersvakbond FIFPro is van mening dat het WK voor clubs niet past in de huidige speelkalender. Er wordt gevreesd voor overbelasting van de spelers, zeker in het nieuwe format. Daarom stapt de bond zelfs naar de Europese rechtbank in Brussel.

De komende editie van het wereldkampioenschap voor clubteams wordt namelijk flink uitgebreid. In plaats van enkel de 7 winnaars van de continentale competities, doen er liefst 32 clubs mee. Daartegenover staat dat het toernooi slechts eens per vier jaar wordt gehouden, in plaats van jaarlijks. Aanstaande editie staat gepland na afloop van seizoen 2024/25, in de Verenigde Staten. Terwijl dat nou net het enige moment is in het jaar dat voetballers een langere periode van rust kunnen nemen.

De FIFpro beweert dat de invoering van het nieuwe format eenzijdig is besloten. Daarmee zou niet genoeg rekening zijn gehouden met de belangen van spelers. Onder hen gaan steeds vaker stemmen op, die zeggen dat de kalenders voor voetballers te druk is. Overbelasting zou zorgen voor blessures. Ook vinden voetballers dat ze te weinig vrije tijd hebben en niet genoeg aandacht aan hun gezin kunnen schenken. Voormalig Feyenoorder Fredrik Aursnes stopte om die reden al met voetballen voor de nationale ploeg van Noorwegen.

Real Madrid ziet af van WK voor clubs

Eerder deze maand baarde Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti opzien, door in een interview te zeggen dat Real Madrid niet zal deelnemen aan het WK voor clubteams. "De FIFA kan het vergeten, spelers en clubs doen niet mee aan dat toernooi", zei hij toen in een interview met de Italiaanse krant Il Giornale. "Eén wedstrijd van Real Madrid is 20 miljoen euro waard", het bedrag dat de club volgens de oefenmeester 'slechts' zou ontvangen voor het gehele toernooi. Hij voegde eraan toe dat Real Madrid niet de enige club is die de uitnodiging voor het WK zou weigeren.

Diezelfde dag nog, kwam de veelvuldig Champions League-winnaar terug op die woorden. Zijn woorden zouden niet goed zijn geïntepreteerd, zei hij op X. Volgens hem was het toernooi juist een mooie kans om nog meer prijzen te pakken. Real Madrid kwam zelfs met een statement op de website, waarin het juist benadrukte wél aanwezig te zullen zijn.