'Teun Koopmeiners kan een mooie transfer maken binnen Italië'

De kersverse Europa League-winnaar Teun Koopmeiners kan op de nodige interesse rekenen. Juventus is de eerste club die zich bij de middenvelder van Atalanta heeft gemeld voor zijn handtekening, zo meldt La Gazzetta Dello Sport.

Juventus heeft zich als eerste officieel gemeld bij Atalanta Bergamo voor Koopmeiners. Daarmee hoopt de Italiaanse topclub andere clubs als Liverpool te snel af te zijn. De Oude Dame heeft een openingsbod van veertig miljoen euro, plus vijf miljoen euro aan bonussen ingediend, zo meldt Calciomercato.

Dean Huijsen onderdeel van deal

Atalanta zou zestig miljoen euro willen ontvangen voor de Nederlander. Ter compensatie van de hoge vraagprijs wil Juventus verdediger Dean Huijsen betrekken in de transfer. Juve schat zijn waarde in op dertig miljoen euro, waardoor zij overwegen om hem in een ruildeal naar Atalana te laten vertrekken.

Dit seizoen werd Huijsen verhuurd aan AS Roma, waar hij onder trainer José Mourinho een prima indruk maakte. Deze zomer keert de Spaans-Nederlandse speler weer terug in Turijn. Huijsen, die heeft gekozen voor het Spaanse elftal, zou ook in de belangstelling staan van Borussia Dortmund en Newcastle United.

Multifunctionele middenvelder

In Turijn zijn ze overtuigd van de kwaliteiten van Koopmeiners. Ze zien in hem een multifunctionele middenvelder, die van grote waarde kan zijn voor de nieuwe trainer Thiago Motta. De voormalig aanvoerder van AZ behoort tot de beste spelers in de Serie A. Hij kwam in 33 competitiewedstrijden twaalf keer tot scoren en was vijf keer aangever.

De Europa League-winnaar is hoogstwaarschijnlijk onderdeel van de EK-selectie van het Nederlands elftal. Vanaf 16 juni speelt Koopmeiners met Oranje in de poulefase tegen achtereenvolgens Polen, Frankrijk en Oostenrijk.