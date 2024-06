Tijjani Reijnders holde achter Antoine Griezmann aan: 'Hij weet de ruimtes toch wel te vinden'

Tijjani Reijnders stond tegen Frankrijk (0-0) op een andere positie dan in de wedstrijd met Polen (2-1 winst). De middenvelder van AC Milan werd gebruikt om Antoine Griezmann het leven zuur te maken. Desondanks wist Griezmann wel een aantal keren gevaarlijk te worden, zag ook Reijnders.

"Hij zwerft heel veel. Ik kan als linkermiddenvelder niet helemaal naar de rechterkant meegaan. Communicatie is dan belangrijk", sprak Reijnders bij de NOS. Toch schortte het af en toe aan communicatie, want Griezmann miste nog een paar grote kansen. Met zijn vijf schoten had hij een xG (expected goals) van 0,89. "Het is slimme speler die zijn ruimtes wel weet te vinden."

Niet helemaal tevreden

Reijnders hield gemengde gevoelens over aan de 0-0. "Niet tevreden met een punt. Liever pak je drie punten, dat je zeker bent van volgende ronde", vertelde Reijnders, om vervolgens weer 180 graden te draaien: "Uiteindelijk ook wel tevreden met een punt."

Nederland scoorde wel, maar zag de goal van Xavi Simons afgekeurd worden vanwege buitenspel. Vlak voor die treffer werd Nederland teruggedrukt. Reijnders had niet het gevoel dat het mis ging. "Wel het gevoel dat we terug werden gedrukt. Dat heeft misschien ook met vermoeidheid te maken. We hebben veel gelopen met elkaar. Zij brachten frisse jongens erin en speelden ook niet verkeerd."

