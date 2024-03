Titelstrijd Bundesliga kopie Eredivisie: Jeremie Frimpong helpt Bayer Leverkusen aan groot gat

Jeremie Frimpong heeft zijn club Bayer Leverkusen weer eens geholpen met een doelpunt. Dat droeg bij aan de 0-2-zege bij 1.FC Köln en de tien punten voorsprong op achtervolger Bayern München.

De titelstrijd in de Bundesliga heeft dus wel wat weg van die in de Eredivisie. Leverkusen gaat al heel lang aan kop en het gat is net als die tussen PSV en Feyenoord tien punten. Dit weekend verspeelde Bayern punten bij SC Freiburg (2-2).

Het lijkt er steeds meer op dat de Bundesliga dit seizoen voor het eerst sinds 2012 een andere kampioen krijgt dan Bayern München. Want Bayer Leverkusen is op weg naar de grootste prijs uit de clubhistorie. De club veroverde in 1988 de UEFA Cup en won in 1993 de Duitse beker.

Frimpong maakte in de 37e minuut de openingstreffer voor de lijstaanvoerder die dit seizoen nog ongeslagen is in de Bundesliga. Hij werd in de rust met een gele kaart op zak gewisseld. Álex Grimaldo maakte het tweede doelpunt voor Bayer Leverkusen, dat vanaf de dertiende minuut met een man meer speelde. Jan Thielmann werd al vroeg in het duel na een zware overtreding van het veld gestuurd.