Toekomst van Vitesse wederom in gevaar: Amerikaanse investeerder haakt op laatste moment af

Het voortbestaan van Vitesse is opnieuw in gevaar. Een van de twee partijen die bereid was om de noodlijdende club uit Arnhem over te nemen, is op het laatste moment afgehaakt. Een woordvoerder van de club bevestigt dat het gaat om een Amerikaanse investeerder. Een bedrijf met Nederlandse wortels is nu nog overgebleven. "Daar proberen we nu een deal mee rond te maken", aldus de woordvoerder.

Vitesse had tot maandag 23.59 uur de tijd om een sluitende begroting (met garantstellingen) aan te leveren bij de licentiecommissie van de KNVB. Als die wordt goedgekeurd, blijft Vitesse behouden voor het profvoetbal. De woordvoerder van de club bevestigt de berichtgeving in De Telegraaf dat de club nu niet het hele pakket aan reddingsmaatregelen heeft kunnen indienen.

De licentiecommissie wilde niet zeggen of Vitesse opnieuw uitstel krijgt. "Vitesse heeft documentatie ingediend en de licentiecommissie gaat zich daar nu over buigen. Inhoudelijk worden daar geen mededelingen over gedaan", aldus een woordvoerder. "Als de commissie met een besluit komt, brengen we dat naar buiten."

'Vitesse sluit deal met investeerder, maar toekomst is desondanks onzeker' Vitesse lijkt de eigen toekomst toch veilig te gaan stellen. Volgens Omroep Gelderland heeft de club een akkoord bereikt met een Nederlands bedrijf om de club over te nemen. De regionale omroep meldt dat het bedrijf 'waarschijnlijk' uit de provinicie Gelderland komt, maar een naam is nog niet bekend.

Kwijtschelding van de schulden

Algemeen directeur Edwin Reijntjes van Vitesse liet vorige week al weten dat het vinden van een investeerder niet zo makkelijk was. "Natuurlijk spreken wij met diverse geïnteresseerde partijen, maar tot op heden is er nog niemand met een concreet bod op tafel gekomen", vertelde hij in een update op de website van de club.

Tot aan de deadline was de club nog in gesprek met twee partijen, maar is het nog niet gelukt om een akkoord te sluiten met de Amerikaanse schuldeiser Coley Parry, die 14,3 miljoen euro claimt.

Vitesse krijgt nieuws van KNVB: overname door Amerikaan Coley Parry gaat definitief niet door Coley Parry wordt definitief niet de eigenaar van Vitesse. De Amerikaan wilde de club met zijn Common Group overnemen, maar nadat de licentiecommissie de overname eerder al afkeurde, doet nu ook de beroepscommissie van de KNVB dat. Daarmee weet de club in ieder geval wie er niet de nieuwe eigenaar wordt.

Vitesse is enkele weken geleden begonnen met de wettelijke regeling om een betalingsregeling te treffen met zijn schuldeisers en zo kwijtschelding van een deel van schulden af te dwingen. De rechtbank gaf de club daarvoor toestemming. Reijntjes meldde daarover dat schuldeisers inmiddels op de hoogte zijn gebracht van de te doorlopen stappen. "Het is vanuit daar zaak om zo spoedig mogelijk tot een akkoord te komen."

Keuken Kampioen Divisie

De Arnhemse club is ondanks de financiële perikelen gewoon aan de voorbereiding op het komende seizoen in de eerste divisie begonnen. De eerste training onder leiding van de nieuwe trainer John van den Brom staat gepland voor 30 juni.