TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Duitsland en Kroatië

Het EK voetbal gaat op de zesde dag verder met drie wedstrijden. Duitsland maakte als thuisland veel indruk met de 5-1 overwinning op Schotland. Het thuisland neemt het in de tweede wedstrijd van de groepsfase op tegen Hongarije. In poule B wil Kroatië zich revancheren tegen Albanië. Lees hier op welke zender je kijkt naar de duels van woensdag 18 juni.

De tweede speelronde begint met een middagwedstrijd. Er wordt afgetrapt met het duel tussen Kroatië en Albanië uit poule B. Vervolgens is het de beurt aan Duitsland en Hongarije. Aan de hand van jonkies Jamal Musiala en Florian Wirtz was het thuisland veel te sterk voor de Schotten, die in de eerste helft met tien man kwamen te staan. Hongarije verloor op haar beurt teleurstellend met 3-1 van Zwitserland, waardoor ze een stunt goed kunnen gebruiken om zicht te houden op de achtste finale. De laatste wedstrijd op woensdag gaat tussen de andere twee landen uit poule A: Schotland - Zwitserland.

Swingend Duitsland laat niets heel van Schotland in openingsduel EK Duitsland heeft in het openingsduel van het EK laten zien een van de kanshebbers voor de titel te zijn. Het gastland wervelde aan de hand van jonkies Florian Wirtz en Jamal Musiala langs Schotland, dat vlak voor tijd nog wel iets terug kon doen: 5-1.

Zender Kroatië - Albanië

Kroatië - Albanië begint om 15:00 uur en is te zien op NPO 1. Vanaf 14:30 uur kan je op die zender inschakelen voor de voorbeschouwing. Onder aanvoering van sterspeler Luka Modric (Real Madrid) konden de Kroaten geen vuist maken tegen Spanje. Al voor rust keek Kroatië tegen een 3-0 achterstand aan. In de tweede helft werd Modric gewisseld om hem rust te geven richting het volgende duel. Kroatië kan de recordinternational goed gebruiken om drie belangrijke punten in de wacht te slepen. Dan moet het wel zien af te rekenen met Albanië, dat verrassend op voorsprong kwam tegen Italië. Nedim Bajrami zorgde na slechts 23 seconden voor het snelste doelpunt op een EK ooit.

Zender Duitsland - Hongarije

Na afloop van de eerste wedstrijd is het aan te raden om de tv op NPO 1 te houden. Na het vijfuurjournaal wordt er vanaf 17:30 uur voorbeschouwd op de wedstrijd daarna tussen Duitsland en Hongarije. Op dezelfde wedstrijd kan je ook kijken naar het duel. Bij onze Oosterburen komen de grote sterren Toni Kroos (Real Madrid), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Arsenal) en Bayern München-spelers Manuel Neuer en Joshua Kimmich in actie.

Bij tegenstander Hongarije zijn de ogen vooral gericht op sterspeler Dominik Szoboszlai (Liverpool). Maar in de verdediging loopt er nog een bekende rond. De voormalig speler van AZ Milos Kerkez. De linkervleugelverdediger maakte na zijn succesvolle periode in Alkmaar de overstap naar AFC Bournemouth, waar hij veel minuten maakt in de Premier League.

Zender Schotland - Zwitserland

De avond wordt afgesloten met de andere wedstrijd uit poule A. Na het duel van Duitsland wordt er in Studio Fussball meteen voorbeschouwd op de wedstrijd tussen Schotland en Zwitserland. De wedstrijd begint om 21:00 uur en is te zien op NPO 1. Na de eerste speelronde is Zwitserland de favoriet, terwijl de Schotten zijn gebrand om zich te herstellen na het pijnlijke verlies tegen Duitsland.

Schotland kan deze poulefase niet meer rekenen op Ryan Porteous (Watford F.C.). De 25-jarige verdediger kreeg een directe rode kaart in het openingsduel, waarvoor hij een schorsing van twee wedstrijden kreeg. Bij Zwitserland besliste invaller Breel Embolo (AS Monaco) de wedstrijd door de 3-1 binnen te schieten. De spits maakte zijn eerste minuten sinds zijn langdurige blessureleed.

Bekijk op onze speciale EK-pagina al het nieuws, uitgebreide statistieken, selecties, uitslagen en standen.