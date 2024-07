Diogo Costa keept wedstrijd van zijn leven en redt Cristiano Ronaldo: 'Iedereen maakt fouten'

Diogo Costa keerde maandagavond alle strafschoppen van Slovenië in de strafschoppenserie van de achtste finale. Zo behoedde hij Portugal van uitschakeling op het EK voetbal en redde hij Cristiano Ronaldo van een rol als schlemiel.

"Dit was waarschijnlijk de beste wedstrijd van mijn leven, misschien wel het duel waarin ik het meest nuttig ooit was", vertelde Costa (24) op de persconferentie. "Ik ging gewoon op mijn gevoel af. Natuurlijk hebben we de penaltynemers geanalyseerd, maar spelers veranderen van gedachten en ze veranderen de manier waarop ze schieten."

Cristiano Ronaldo

De keeper van Porto keerde alle inzetten van de Slovenen, waardoor de penaltyreeks geen moment spannend was. In de verlenging was Costa ook van grote waarde toen Benjamin Sesko alleen op hem af kwam. "Ik dacht: ik moet hem stoppen en alles geven", legde hij uit. "Ik probeerde zijn lichaamstaal te lezen en gelukkig slaagde ik erin het team te helpen, wat het belangrijkste was."

Zo redde Costa zijn teamgenoot Cristiano Ronaldo van een rol als schlemiel. Ronaldo zag in de verlenging namelijk zijn strafschop gepakt worden door de Sloveense doelman Jan Oblak. Die misser bleef dus zonder grote gevolgen voor de nationale ploeg. "We vonden allemaal dat we moesten blijven geloven. Cristiano en ook ik, iedereen maakt fouten, maar het belangrijkste is wat we doen ná die fouten", zei de keeper. "We moeten in onszelf blijven geloven en dat hebben we gedaan. En nu zijn we allemaal heel gelukkig en allemaal vrienden."

Na de winst tegen Slovenië speelt Portugal vrijdagavond tegen Frankrijk in de kwartfinale. De wedstrijd wordt afgewerkt in Hamburg.

