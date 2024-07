Video | Meningen experts over actie Denzel Dumfries verdeeld, wat vind jij van penalty voor Engeland?

Oranje kwam na zeven minuten al op voorsprong tegen Engeland, maar moest vervolgens wel een penalty incasseren. Die werd raak geschoten door Harry Kane. Is de strafschop én de gele kaart voor Denzel Dumfries terecht?

Kane schoot met een volley richting de goal, terwijl Dumfries zijn been ervoor gooide om het schot te blokken. Daarbij raakte hij de spits van Engeland. Na een VAR-check kregen de Engelsen een penalty voor dat moment. Kane ging zelf achter de bal staan en schoot raak.

Doelpunt Engeland🚨!



18' Harry Kane



Nederland 1-1 Engeland



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/PViwZLV9nr#EURO2024 pic.twitter.com/jh1QsxGEM6 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) July 10, 2024

Openingsgoal Simons

Even eerder had Xavi Simons het Nederlands elftal op prachtige wijze op voorsprong geschoten. De aanvallende middenvelder veroverde de bal op de helft van de Engelsen en knalde vervolgens fenomenaal raak.

Wisselende reacties

Oud-voetballer Danny Murphy zei bij de BBC dat er in de Premier League geen strafschop zou zijn gegeven voor het moment met Dumfries en Kane. Ook Lee Dixon vond het geen penalty: "Ik ben tevreden, begrijp me niet verkeerd, maar je moet je voor de bal gooien. Ik denk niet dat het een strafschop is, maar dat maakt mij niet uit."

"Nooit een penalty", tweette Jamie Carragher. De oud-verdediger van Liverpool en Engeland zette er lachpoppetjes bij.

Bij Sky Sports vonden ze het ook een makkelijk gegeven strafschop. "Ik had niet verwacht dat dit zou eindigen in een penalty... Wat moest de verdediger doen? De bal stuiterde hoog", concludeerden ze. Oud-verdediger Gary Neville liet zich er ook over uit. Hij noemde het een 'schande'. "Om zo'n penalty tegen te krijgen, laat staan in een wedstrijd van dit belang. Hij (Dumfries, red.) probeerde op natuurlijke wijze de bal te blokken. Het is nooit een penalty en de Engelse spelers claimden hem ook niet."

