Vitesse-trainer Edward Sturing niet te spreken over Feyenoord-aanwinst: 'Zijn gedrag stoort mij'

Edward Sturing is niet blij met Anis Hadj Moussa. De trainer van Vitesse had geen goed woord over voor zijn aanvaller, van wie deze week bekend werd dat hij volgend seizoen het shirt van Feyenoord draagt.

Hadj Moussa ontbrak namelijk vrijdag op de training bij Vitesse. Hij meldde zich pas ziek, toen iemand hem belde om te vragen waar hij was. En dat vlak voor de altijd belangrijke Gelderse derby tegen NEC, die zomaar eens van de laatste kansen voor Vitesse kan zijn om degradatie te voorkomen. Het is nog niet duidelijk of de Algerijn wel van de partij is tegen de streekgenoot.

Coach Sturing verwijt Moussa een gebrek aan professionaliteit. "Ik ben op dit moment niet blij met Hadj Moussa. Zijn gedrag stoort mij." De voetballer zou al meerdere keren te laat zijn gekomen en Sturing is ook niet te spreken over het werk wat hij levert op defensief gebied in het veld. Sturing vindt ook dat hij te veel bezig is geweest met zijn transfer naar Feyenoord.

Transfer naar Feyenoord

Eerder deze week werd bekend dat Feyenoord Hadj Moussa in de zomer overneemt van het Belgische Patro Eisden, wat hem nu nog verhuurt aan de club uit Arnhem. Ondanks één goal en twee assists in negen wedstrijden, zien de Rotterdammers genoeg potentie in de 22-jarige international van Algerije.

Arne Slot werd op een persconferentie geconfronteerd met de woorden van collega Sturing. Hij zei daarover: "Ik heb één gesprek met hem (Hadj Moussa, red.) gehad. Volgens mij moet je echt met iemand gaan werken om hem te leren kennen. Edward heeft zijn ervaringen met hem. Ik hoop voor ons dat ik een andere ervaring ga krijgen met hem."