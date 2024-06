Vormcrisis Santiago Giménez houdt aan: Mexico scoort direct na zijn wissel

Terwijl een aantal van zijn ploeggenoten actief zijn op het EK is Feyenoord-spits Santiago Giménez namens Mexico actief op de Copa America. De aanvaller kreeg in het eerste duel van de Mexicanen het vertrouwen van bondscoach Jaime Lozano, maar het lijkt erop dat hij zijn vorm uit Rotterdam heeft meegenomen.

Mexico opende de Copa América met een duel tegen Jamaica, maar het lukte Giménez niet om het net te vinden. De spits werd in de 68e minuut gewisseld. De Feyenoord-speler was net een minuut uit het veld of Mexico scoorde de 1-0 via Gerardo Arteaga. Dat bleek het enige doelpunt van de wedstrijd.

Het lijkt er dus niet op dat Giménez aan de andere kant van de oceaan heeft afgerekend met de vormcrisis die hij bij Feyenoord had. De Mexicaan begon het seizoen nog fenomenaal met negentien doelpunten in de eerste zeventien speelronden en ook was hij belangrijk met twee goals tegen Lazio Roma in de Champions League. Na de winterstop viel Giménez echter heel ver terug.

Vormcrisis houdt aan

Hij scoorde in de tweede seizoenshelft nog maar vierde en eindigde het seizoen dus op 'slechts' 23 goals. Daarmee kwam hij niet meer in de buurt van topscorers Luuk de Jong en Vangelis Pavlidis, die beiden op 29 doelpunten uitkwamen.

Feyenoord-spits Santiago Giménez verklaart vermoeidheid tijdens het seizoen: 'Ik had maar één week vakantie' Santiago Giménez is bezig aan een lang seizoen. De spits van Feyenoord was in de zomer actief voor Mexico en had zo nauwelijks tijd om vakantie te vieren. De Mexicaan geeft toe vermoeid te zijn en denkt dat zijn korte vakantieperiode daar de oorzaak van is.

Ook in het shirt van Mexico heeft hij overigens moeite met scoren. Zijn winnende doelpunt in de finale van de Gold Cup op 7 juli 2023 was de laatste keer dat hij namens El Tri het net wist te vinden. Giménez staat dus ook namens Mexico al bijna een jaar droog.

Bijzondere editie

Normaal gesproken is de Cópa America het eindtoernooi voor de landen uit Zuid-Amerika, maar net als wel vaker zijn dit jaar ook weer teams uit Noord- en Midden-Amerika van de partij en daarom mogen ook Mexico en Jamaica meedoen. De Cópa America duurt nog tot en met zondag 14 juli en wordt gespeeld in de Verenigde Staten. Het Argentinië van Lionel Messi is de titelverdediger.