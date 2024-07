Waar, wanneer en tegen wie speelt Nederland de mogelijke halve finale op EK?

Het is aftellen geblazen. Zaterdagavond om 21:00 uur speelt het Nederlands elftal de kwartfinale op het EK tegen Turkije. Oftewel de nummer 7 van de FIFA-wereldranglijst tegen de nummer 42. Nederland is favoriet en daarom kijken wij al met een schuin oog een ronde verder. Waar, wanneer en tegen wie speelt Oranje in de halve finale?

Het is afwachten of het de Goden verzoeken is, Nederland moet immers nog voorbij Turkije, dat in de achtste finale te sterk was voor Oostenrijk (2-1). Juist van dat land verloor Oranje in de groepsfase. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman revancheerde zich voor die wedstrijd door met 3-0 van Roemenië te winnen in de vorige ronde.

Wanneer speelt Nederland de halve finale van het EK?

Mocht Nederland zaterdagavond winnen, dan pak de agenda er maar vast bij. Woensdag 10 juli is dan de volgende wedstrijd, de halve finale welteverstaan. De laatste keer dat Oranje in de halve eindstrijd stond op een EK was in 2004.

Waar speelt Nederland de halve finale?

Wint Nederland van Turkije, dan ontgrendelt het een nieuw stadion dit toernooi. De halve finale wordt namelijk gespeeld in Dortmund. Daar speelde Oranje nog niet dit EK. Het bleef vooralsnog bij Hamburg, Leipzig, Berlijn (twee keer) en München. Stel Nederland wint ook de halve finale, dan keren ze weer terug naar het Olympiastadion in de Duitse hoofdstad.

Tegen wie speelt Nederland in de halve finale van het EK?

Dat is ruim voor de aftrap van Nederland - Turkije al bekend. Engeland en Zwitserland openen namelijk dag 2 van de kwartfinales op het EK. Dat zijn de respectievelijke nummer 5 en 19 van de FIFA-wereldranglijst. Een stuk hoger dan de landen die Nederland tot nu toe heeft gehad, op Frankrijk (tweede) na dan.

