'We waren allemaal heel slecht': spelers Oranje kritisch na debacle tegen Oostenrijk

Cody Gakpo begreep niet waarom Nederland dinsdagavond verloor van Oostenrijk (3-2) op het EK voetbal. Jerdy Schouten zag in de eerste helft wel bepaalde dingen misgaan. "Ik denk dat de trainer de helft van elftal had kunnen wisselen."

Oostenrijk kwam met een tactisch meesterplan naar Berlijn. Schouten gaf aan dat hij niet had verwacht dat Marcel Sabitzer zó hoog zou spelen, waardoor Schouten ver moest terugzakken. "Als ik hem ging volgen, werd het middenveld heel groot."

In de tweede helft werd dat omgezet: een verdediger pakte Sabitzer op en Schouten ging op de positie van linkshalf staan. Nederland werd daardoor beter, maar kreeg alsnog twee goals om de oren. "Het stond tactisch niet goed. We hebben het heel veel behandeld, heel veel beelden bekeken. Maar we kregen de druk er gewoon niet op."

Wake-up call

"Dit moet een wake-up call zijn", zei Schouten over de wedstrijd. De eerste helft was helemaal dramatisch, vond ook de middenvelder van PSV. "Ik denk dat we allemaal heel slecht waren in de eerste helft. Ik denk dat de trainer de helft had kunnen wisselen."

Ook Cody Gakpo stond teleurgesteld voor de microfoon en camera van de NOS. Hij gaf aan dat er harde woorden zijn gevallen in de kleedkamer. "Door de coach, door de spelers. We waren niet blij. We knokken ons twee keer terug. En dat je hem dan nog verliest, is het meest teleurstellend."

Gakpo weet niet hoe het kon dat Oranje door de mand viel tegen de Oostenrijkers. "Als we dat zouden weten, zouden we het veranderen. We verloren veel duels, kwamen niet aan voetballen toe. In de tweede helft ging dat stukken beter, maar het was gewoon niet goed genoeg."

