Virgil van Dijk witheet na schandalige nederlaag tegen Oostenrijk: 'Dit kan echt niet'

Het Nederlands elftal speelde een dramatische wedstrijd en leed een 2-3 nederlaag tegen Oostenrijk. Aanvoerder Virgil van Dijk sprak van een 'heel slechte avond in alle opzichten'. De verdediger weet dat het beter móét in de achtste finales van het EK.

Van Dijk zag vanaf het begin dat Nederland dramatisch was. "Het was een slechte wedstrijd in alle opzichten. We begonnen veel te slap, zowel in balbezit als in de duels. Dan weet je dat je achter de feiten aan loopt. Het was een heel slecht avond", was de reactie van Van Dijk bij NOS.

Geen verklaring voor slechte pot

Direct na de wedstrijd vond Van Dijk het lastig om een verklaring te geven voor de slechte wedstrijd tegen Oostenrijk. "We kwamen gewoon niet in ons spel en verloren alle duels. De energie was in deze wedstrijd niet goed. Ik heb geen verklaring waardoor dat komt. In de rust zeiden we al: dit kan écht niet."

Door de nederlaag eindigt Oranje als derde in de poule en treft het, zoals het nu ervoor staat, Engeland. Van Dijk weet dat er anders gespeeld moet worden. "Als we iets willen bereiken dit toernooi, dan móét het hoe dan ook beter. Dit mag ons niet gebeuren", besloot Van Dijk.

