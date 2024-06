Wereld van Oranje-international Marten de Roon stortte vlak voor EK in: 'Triest en pijnlijk'

Marten de Roon is een van de spelers die er vanwege een blessure niet bij is tijdens dit EK. De 42-voudig Oranje-international raakte aan het einde van het seizoen geblesseerd bij zijn club Atalanta Bergamo en vertelt hoe veel pijn hem dat de afgelopen tijd heeft gedaan.

De 33-jarige is te gast bij Studio Fussball, het EK-programma van de NOS. De Roon raakte in mei tijdens de Italiaanse bekerfinale geblesseerd en zag daardoor zijn EK in rook opgaan. Al wist hij dat nog niet meteen. "Ik wist dat ik de Europa League-finale met Atalanta zou missen. Een week later zorgde de scan meteen voor duidelijkheid, dat het acht weken zou duren. Dan is het de bondscoach opbellen en zeggen dat je er niet bij bent."

Gesprek met Ronald Koeman

De Roon legt uit wat Ronald Koeman zei tijdens het pijnlijke telefoongesprek. "Hij vond het verschrikkelijk voor mezelf, pijnlijk voor het team. Maar het is ook iets dat bij voetbal hoort." De ervaren middenvelder beschrijft vervolgens de pijn van het missen van een eindtoernooi. "Dat je weet dat je het allemaal gaat missen, dat is wel een triest en pijnlijk moment."



Inmiddels gaat het weer beter met De Roon. Hij heeft het feit dat hij niet kan schitteren op het EK met Oranje een plekje kunnen geven. "Het valt wel mee, je zet de knop om. Ik had hier ook niet gezeten als ik het niet verwerkt had. Ik kijk echt als fan van Oranje."

Meer middenvelders geblesseerd

De Roon is niet de enige middenvelder die het EK moet missen. Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners haakten vanwege blessures op het laatste moment af. In een eerder stadium raakte Mats Wieffer ook geblesseerd. Quinten Timber had ook te veel last om na het nieuws van De Jong en Koopmeiners nog mee te kunnen gaan.

