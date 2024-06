'Dan moest je weleens oppassen': Tijjani Reijnders gebruikt bij Oranje trucje dat hij bij amateurs leerde

Tijjani Reijnders is een vaste kracht op het middenveld van Oranje geworden. Hij speelde pas tien interlands, maar presteert uitmuntend. Zelf is hij erg kritisch op zichzelf, zo vindt hij dat hij meer moet scoren. Een verhaal over doelpunten maken, vedettes corrigeren en doodschoppen ontwijken bij de amateurs.

Er waren weinig spelers die zo mooi juichten na de overwinning op Polen als Tijjani Reijnders, op matchwinner Wout Weghorst na dan. Twee gebalde vuisten, ferm in de lucht. Een mooi beeld van de jonge middenvelder die eigenlijk als een vanzelfsprekendheid in de basis staat bij Oranje. Hij speelde tot nu toe tien interlands voor het Nederlands elftal. Hij scoorde in die wedstrijd eenmaal. Volgens Reijnders moet dat meer worden.

'Als middenvelder net zo belangrijk als voor een spits'

"Ja, ik vind dat het er meer hadden moeten zijn", als hij gevraagd wordt naar zijn ene goal voor Oranje. Reijnders scoorde zijn eerste goal in de oefenwedstrijd tegen Schotland, had een mooie kans tegen IJsland en ook tegen Polen kwam hij in goede scoringspositie. "Ik weet dat het belangrijk is voor een middenvelder om te scoren. Bijna net zo belangrijk als voor een spits."

Hij had zijn EK-debuut legendarisch kunnen maken, hij was dichtbij een doelpunt. "Die bal tegen Polen, die schiet ik er ook liever gewoon in. Maar ik lig er niet wakker van. Dat zou ook niet goed zijn, het moet niet in m'n hoofd gaan zitten."

Oudere spelers corrigeren

Reijnders had vaker in scoringspositie kunnen komen. Omdat Memphis een zwervende rol had, dook Reijnders erg vaak de gaten in van de spits. Zowel Memphis als Cody Gakpo lieten het na hem ook daadwerkelijk diep te sturen. "Het werd in de rust ook aangehaald dat daar ruimtes lagen. Het hoeft niet altijd op een boze manier, maar er is wel over gesproken. Iedereen doet z’n uiterste best en soms wordt het niet gezien omdat het allemaal zo snel gaat", legt de middenvelder van AC Milan uit.

Schoppen ontwijken

Reijnders voetbalt onbevangen en is op het middenveld haast ongrijpbaar voor zijn tegenstanders. Zelden zal je Reijnders in een fysiek duel zien, die omzeilt hij slim. Hij denkt te weten waar dit door komt. Hij voetbalde namelijk tot zijn zeventiende in de vierde klasse van het amateurvoetbal in Zwolle.

Bij WVF in Zwolle leerde hij wat trucs waar hij nu nog altijd profijt van heeft. "In de vierde klasse speelden we af en toe tegen dorpen en clubs waar vooral boeren waren. Met alle respect, maar dan moest je wel eens oppassen voor een doodschop. Die heb ik één keer gekregen en toen dacht ik: ik moet uit de duels blijven en dat is altijd zo gebleven. Als je blijft bewegen dan kan je die ook niet krijgen."

Gesprekken met Nigel de Jong

Reijnders geniet van het EK en alles daar omheen. Vervelen doet hij dan ook niet in het hotel. "Er zijn genoeg spelletjes om te doen, of je wordt even behandeld en ik kijk series op mijn iPad. Dat zit wel goed." Waar anderen de tijd nemen om te mediteren of te imagineren, zoals Wout Weghorst het omschreef, is dat niet weggelegd voor Reijnders. "Ik wil altijd gewoon zo relaxed mogelijk een wedstrijd in gaan."

Waar hij wel tijd aan spendeert is praten met Nigel de Jong. De directeur Topvoetbal van de KNVB speelde vroeger ook bij AC Milan, de club van Reijnders, en dan is dat al gauw het gespreksonderwerp. "Dan heb je het over wie daar nu nog werkt en hoe het was vroeger in Milan." De gesprekken op het EK gaan ook over andere dingen, dan geeft De Jong hem ook welgemeend advies. "Ik moet gewoon mijn ding doen en niet teveel afgeleid raken. Mijn eigen spel spelen, dat is het belangrijkste."

