'Wil niet dat het team er last van heeft': Georginio Wijnaldum blij dat mensen hem met rust laten

Georginio Wijnaldum sloot zich deze week geruisloos aan bij het Nederlands elftal. Dat was wel anders toen hij een paar maanden geleden voor het eerst weer bij de selectie zat voor de oefenduels met Schotland en Duitsland. Maar daar is Gini vooral blij mee.

Alle Nederlandse media doken op Wijnaldum nadat hij door bondscoach Ronald Koeman weer bij de selectie was gehaald. Rond het WK in Qatar had Wijnaldum nog zijn mond vol van een boycot tegen Vandaag Inside, maar zelf koos hij er wel voor om in Saoedi-Arabië te gaan voetballen. Het leverde hem veel kritiek en vragen van journalisten op. Nu het EK in aantocht is, is het weer stil rond de middenvelder.

'Voor het Nederlands elftal is dit lekker'

"Ik begrijp het ook wel", zegt Wijnaldum nu tegen het Algemeen Dagblad. "Je verlaat Europa en kiest voor Saoedi-Arabië. Er moest een moment komen waarop ik zou uitleggen waarom ik die stap zette. Dat was in maart bij mijn terugkeer bij Oranje en dat is dus achter de rug. Voor het Nederlands elftal is dit lekker."

'Je wil niet dat het team last heeft'

Hij kan zich nu weer focussen op het voetbal, samen met zijn teamgenoten. "We zitten vol in de voorbereiding op een heel belangrijk toernooi en als speler wil je niet dat het team last heeft van onderwerpen in de media. Ik snap dat iedereen in maart benieuwd was, maar Oranje heeft er verder niets mee te maken, dus het is goed dat het achter ons ligt. We kunnen ons nu volledig richten op het voetbal.’’

Ronald Koeman bevestigt: Georginio Wijnaldum in definitieve EK-selectie Oranje Georginio Wijnaldum kan rekenen op een plek in de selectie voor het EK. Hoewel de definitieve selectie pas op woensdag 29 mei bekend wordt gemaakt, verklapte Ronald Koeman dat de middenvelder erbij zal zitten.

'Meer een team dan vroeger'

Wijnaldum speelde tegen Canada negentig minuten. De kans dat hij tegen IJsland niet of nauwelijks speelt, is aanwezig. Daarna begint het EK al met de wedstrijd tegen Polen op 16 juni. Hoe gebrand is Gini om zich te laten zien? "Als voetballer wil je altijd laten zien hoe goed je nog bent. Dat doe ik niet speciaal voor de bondscoach. En al helemaal niet om mensen hun ongelijk aan te tonen. Het is gewoon fijn om hier te zijn. Ik vind dit Oranje echt één team. Ja, meer nog dan vroeger. Soms misschien wel iets té. Snap je dat? Er waren momenten dat we te vriendelijk voor elkaar waren."