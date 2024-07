Valentijn Driessen gunt het niemand om in oranjeparade te staan: 'Ze staan eerst tegen een boom te zeiken'

Valentijn Driessen belandde tijdens het EK voetbal per ongeluk in een oranjemars. Dat zal de laatste keer zijn geweest, want de journalist van De Telegraaf was totaal niet te spreken over die veelgeprezen parade.

"Ik kwam in die oranjeparade terecht, dat gun ik werkelijk helemaal niemand", is Driessen stellig bij Vandaag Inside. Rob Kemps - beter bekend als Snollebollekes - was ook aanwezig en merkte op: "Dan moet je er niet in gaan staan."

Driessen beweerde er per ongeluk in terecht gekomen te zijn. Hij ergerde zich aan mensen die eerst tegen een boom aan stonden te plassen en vervolgens met hun ongewassen handen Driessen probeerden te omhelsen. Kemps was een stuk positiever over de oranjemars: "Ik vond het fantastisch."

Xavi Simons

Driessen kwam sowieso binnen met een knaller: hij beloofde bij de opening van de show al direct Xavi Simons af te maken. De doelpuntenmaker in de halve finale van het EK wilde na afloop van de verloren wedstrijd de Nederlandse media niet te woord staan. Simons zou de Nederlandse media te negatief vinden en sprak wel met de buitenlandse pers. Driessen vond dat onzin: "Hoe kunnen we hem afbranden als we niet met hem mogen praten?"

Johan Derksen genoot van de negatieve Driessen. "Prinses Huilebalk", was het oordeel van Derksen over Simons. "Die jongen vindt zichzelf zo belangrijk in het elftal." René van der Gijp neemt het voor de middenvelder op: "Hij heeft zichzelf wel herpakt dit toernooi. Maar het gaat nog wel drie, vier jaar duren voordat hij het Nederlands elftal bij de hand kan nemen. Dat moet-ie nu ook nog niet willen."