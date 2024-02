Yankuba Minteh in de wolken na wondergoal: 'Mooiste doelpunt van mijn leven'

Yankuba Minteh was zondagmiddag de gevierde man bij Feyenoord in de wedstrijd tegen Almere City. De Gambiaanse aanvaller van de Rotterdammers maakte twee doelpunten, maar zijn eerste was zonder twijfel de mooiste. Voor Minteh was het zelfs de mooiste goal uit zijn loopbaan.

" Het was een bewust schot op doel. Het leek erop dat de keeper uit wilde komen dus wou ik hem 'chippen' in de verre hoek. Dit is het mooiste doelpunt uit mijn leven ", verklapt Minteh in gesprek met ESPN. De negentienjarige vleugelaanvaller wordt door Feyenoord gehuurd van Newcastle United. Minteh blijft tot het eind van dit seizoen actief in De Kuip en keert daarna terug naar Engeland.

Invaller

Minteh begon de wedstrijd niet als basisklant, maar maakte als invaller dus wel indruk. " Ja, het was heel belangrijk voor het team. De wedstrijd leek dood te gaan, toen kwam ik erin en probeerde mijn best te doen voor het team. Dat is wat het is. Ik kwam erin en ik scoorde. "

Moeilijke tijd

Voor Minteh waren de goals tegen Almere zijn vierde en vijfde goal voor Feyenoord en het betekende ook de afsluiting van een lastige periode met blessures. " Het was moeilijk, omdat ik weer terug probeerde te komen. Nu ben ik weer terug en wil ik blijven scoren. Ik concentreer me niet op wat er in de media gezegd wordt. We doen iedere wedstrijd ons best en ik volg niet wat er in de media gezegd wordt. Het was vandaag ook een moeilijke wedstrijd."