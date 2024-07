Rafael van der Vaart ziet handigheidje van Harry Kane bij penalty Engeland

Nederland staat bij rust 1-1 tegen Engeland. Een veelbesproken moment was de penalty die de Engelsen kregen, waardoor zij op gelijke hoogte kwamen. Aan tafel bij de NOS in de rust was het ook onderwerp van discussie. "Wie schopt tegen wie?", vroeg Pierre van Hooijdonk zich af.

Het ging volgens tafelgenoot Rafael van der Vaart al mis in aanloop naar de strafschop. De communicatie tussen Donyell Malen en Denzel Dumfries was volgens hem niet optimaal. "Ze lopen met zijn tweetjes aan de rechterkant", wees hij aan, terwijl aan de binnenkant een speler van Engeland vrij stond. "Daar komt de penalty vervolgens uit", concludeerde hij.

Geen strafschop

Net als veel Engelse pundits vonden Van Hooijdonk en Van der Vaart het ook geen strafschop. "Het heeft geen invloed op de actie van Kane. Wie schopt tegen wie? In je trap ga je door. Met de VAR blijf je liggen en dan krijg je er een", was de simpele conclusie van Van Hooijdonk. Van der Vaart zag wat Kane slim deed: "Gillen, rollen..."

Nederland kluts kwijt

Na de vroege goal raakte Nederland het initiatief kwijt. "De Engelsen voetballen makkelijk, met een geweldige Phil Foden. Als Engeland echt top is, schieten we te kort. We mogen blij dat zijn dat het 1-1 is. Als ze beginnen te voetballen…", vreesde Van der Vaart. Van Hooijdonk noemde Nederland een 'aangeslagen bokser in de touwen'. "De punch is nog niet voorkomen, maar moeten we wel voorkomen."

